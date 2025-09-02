SVB II bleibt ungeschlagen

Bei sommerlichen Bedingungen auf der Klosterwiese empfing die „Zwoite“ den Favoriten aus Ankenreute, der in der vergangenen Saison Vizemeister der Kreisliga A wurde. Zahlreiche Gästefans waren mitgereist und sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Der SVB 2 war jedoch fest entschlossen, auch gegen den Aufstiegsaspiranten Punkte mitzunehmen.

Die Gäste starteten erwartungsgemäß stark in die Partie, ließen den Ball gut laufen und kamen früh zu ersten Chancen. In der 10. Minute nutzte R. Braun die Unordnung in der Baindter Hintermannschaft zum verdienten 0:1. Doch die Antwort des SVB ließ nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später bugsierte Kaspar nach einer starken Hereingabe von Bosch den Ball über die Linie – 1:1 (15.). Das Tor gab den Gastgebern spürbar Auftrieb. Die Abwehrreihe der Ankenreuter wirkte zunehmend unsicher, der SVB presste hoch und erarbeitete sich immer wieder gefährliche Standards. In der 39. Minute belohnte sich die Mannschaft: Kapitän Späth drückte den Ball nach einer Ecke zur 2:1-Führung über die Linie. Kurz vor der Pause wurde Schnez nach einem langen Ball im Strafraum klar vom Torhüter gefoult – Elfmeter! Knisel verwandelte eiskalt und stellte auf 3:1 (45.+2). So ging es dann auch mit einer verdienten Führung in die Pause. Ankenreute hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Baindt das klare Chancenplus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit den Druck. Durch eine taktische Umstellung rollte nun Angriff auf Angriff auf das Baindter Tor. Die „Zwoite“ verteidigte leidenschaftlich, musste in der 51. Minute aber den Anschluss hinnehmen: Beck zirkelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze in die Maschen – 3:2. Ankenreute witterte seine Chance und übernahm nun endgültig die Kontrolle. Eine Viertelstunde später war es Gentner, der im Fünfmeterraum frei zum Abschluss kam und problemlos zum 3:3 einschob (64.). Baindt stemmte sich gegen den Druck, konnte aber kaum noch für Entlastung sorgen. Bis zum Schlusspfiff rannte der Favorit an, doch die Mannschaft von Timo Geggier verteidigte mit viel Leidenschaft und rettete einen ganz wichtigen Punkt ins Ziel. Am Ende steht ein tolles 3:3 – für Ankenreute zu wenig, für Baindt ein gewonnener Zähler.