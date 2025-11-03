SVB holt Herbstmeisterschaft

Der SV Balhorn machte in seinem letzten Serienspiel ein gutes Spiel. Die Zuschauer konnten sich an der Leistung ihrer Mannschaft erfreuen. In der 37. Minute ging der SVB durch Horst Münch mit 1:0 in Führung. Auch in der 2. Halbzeit bestimmte der SVB sein Spiel selbst und erhöhte das Ergebnis in der 65. Minute durch Walter Wiegand und in der 89. Minute durch Harald Münch auf 3:0. Nach diesem Spiel steht der SV Balhorn mit 45.7 Toren und 26:2 Punkten an der Tabellenspitze und hat die Herbstmeisterschaft errungen.

In einem guten B Liga Spiel untermauerte der SVB mit diesem 3:0 Erfolg seine Spitzensituation und errang die Herbstmeisterschaft der Spielserie 82/83. Die junge und ehrgeizige Gästeelf machte es den Männern vom Distelberg recht schwer zum Erfofolg zu kommen. In der Anfangsphase musste TW Frank Sartor mehrfach kräftig zupacken, um eine Gästeführung zu verhindern. Trotz mehrerer guter Gelegenheiten für den SVB dauerte es bis zur 32. Minute ehe das 1:0 durch Horst Münch fiel. Vorausgegangen war eine schöne Einzelleistung von Jürgen Münch, der die gesamte SG Abwehr überlief und somit die Vorarbeit für die Führung leistete. Von diesem Zeitpunkt an lief es für den SVB besser und man hatte die Gäste im Griff. Mit diesem 1:0 wurden auch die Seiten gewechselt. Nach der Pause drängten die Gäste erwartungsgemäß auf den Ausgleich, hierbei hatte der SVB Glück, dass der Schuß eines Gästestürmers die Querlatte streifte. Langsam konnte sich der SVB wieder etwas freimachen und übernahm seinerseits wieder selbst das Kommando. In der 58. Minute dann das vorentscheidende 2:0 durch Walter Wiegand, der sich klug durchgespielt hatte und so zu diesem Erfolg kam. Die Gäste ließen jetzt merklich nach und der SVB bestimmte eindeutig das Spielgeschehen. Das 3:0 in der 88. Minute durch Harald Münch, der einen Abwehrspieler und den Torwart ausspielte, war nur noch eine Formsache.

Fazit: Ein verdienter Sieg, gegen eine oft hart einsteigende Gästeelf. Der gut leitende Schiedsrichter aus Hohenkirchen hatte aber hierfür die entsprechenden Mittel parat.

Emstaler Nachrichten