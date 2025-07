SVB gewinnt erstes Vorbereitungsspiel

SVB 1 : TKSV Donauwörth 1 7:2 (1:2)

Die erste gute Möglichkeit hatte der TKSV, als der Gästestürmer gleich allein vor Jan Sprater auftauchte und ihn überlupfte. Allerdings klärte Matze Krüger auf der Linie. Im Gegenzug schoss Andi Förg ans Außennetz. Nur eine Minute später drang Marco Hofmann über links in den Strafraum und scheiterte aus spitzem Winkel. In der 9. Minute setzte Marco Hofmann einen Freistoß von der 16er-Grenze an die Latte. Nach einer Viertelstunde klärte SVB Torwart Jan Sprater einen Freistoß zur Ecke. Nur eine Zeigerumdrehung später dann das 0:1 für den TKSV, als Yusein Azis frei vor dem Torwart auftauchte und überlegt einschob. In der 24. Minute dann wieder ein guter Angriff für die Gäste, aber der Abschluss ging links am Tor vorbei. Danach spielte sich das Geschehen größtenteils im Mittelfeld ab. In der 37. Minute dann ein schneller Konter der Gäste, den Burak Kargin zum 0:2 abschloss. Im Gegenzug schoss Jonas Roger aus der Distanz ab und scheiterte aber am Torwart. Kurz darauf schoss Simon Gietl knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Halbzeit wurde dann Marco Hofmann vom Gästeschlussmann gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Simon Gietl zum 1:2 Anschlusstreffer. Mit dem knappen Rückstand ging es dann in die Halbzeitpause.

Gleich nach der Pause ein schöner Angriff über Massimiliano Porcari, der jedoch in den Armen des Torwarts landete. Kurz darauf dribbelte sich Marco Hofmann über links durch und schob zum 2:2 ins lange Eck ein. Nur eine Minute später dann die SVB Führung. Der neue Spielertrainier Massimiliano Porcari wurde mustergültig von Marco Hofmann bedient und schob trocken zum 3:2 ein. Gleich darauf ein schnell ausgeführter Freistoß von Simon Gietl und Marco Hofmann schloss ab, aber der Torwart war zur Stelle. In der 55. Minute ein schneller Angriff der Gäste an die Oberkante der Latte. Bis zur 70. Minute dann keine nennenswerten Aktionen. Erst dann wieder ein Abschluss der Gäste, aber Jan Sprater entschärfte den halbhohen Schuss ohne Probleme. Im direkten Gegenzug drang Simon Gietl nach vorne, legte quer, aber der Pass landete beim Abwehrspieler. Eine Minute später dann das 4:2 für die Heimelf, als Massimiliano Porcari mustergültig auf Patrick Berger quer legte und dieser aus kurzer Distanz traf. In der 78. Minute die gleiche Situation, wieder Querpass Porcari, diesmal war Simon Gietl in der Mitte zur Stelle und traf zum 5:2. Nur 2 Minuten später schoss Patrick Berger knapp am Tor vorbei. Im direkten Gegenzug ein Konter der Gäste, den der SVB-Keeper Jan Sprater an den Pfosten lenkte. In der 84. Minute dann dann ein schöner Steckpass von Jonas Roger auf Massimiliano Porcari, der frei vor dem Tor zum 6:2 traf. Drei Minuten später dann wieder Simon Gietl nach Querpass von Flo Müller zum 7:2. Kurz vor dem Ende noch eine Volleyabnahme von Porcari, die der Torwart stark an den Pfosten lenkte. Danach war Schluss und man gewann aufgrund einer Leistungssteigerung in der 2. Hälfte das erste Vorbereitungsspiel der neuen Saison.