SVB "Geschenke" an die SG

Gastgeberfreundlich zeigte sich der SVB, hatte er doch frühzeitig das Derby zugunsten der Gäste entschieden. Denn nach dem 0:1 von Kania (7) sorgten Mathe (10) und Rissler (24) mit unglücklichen Eigentoren für den Ausbau des SG Vorsprungs. Krug (32) konnte per Strafstoß verkürzen. Nach dem Wechsel zog Balhorn ein Powerplay auf, kam aber nur durch Wudtke (54) zur Resultatsverbesserung, wobei aber auch die spritzigen Gäste mit Kontern brandgefährlich blieben.