🗣: SVB feiert "Meilenstein" – SBR holt "Punkt für die Moral"

Erleichterung pur: Der SV Bruckmühl gewann mit 1:0 gegen Dorfen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Wir können mit dem Punkt leben, sage ich jetzt einmal. Kompliment an die Jungs nach dieser Woche – sie haben schon im Training intensiv Gas gegeben, und auch gestern war es lauf- und kampfstark eine 1a‑Leistung. Da muss man wirklich den Hut ziehen, gerade gegen eine starke Waldperlacher Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir eine richtig gute Chance gehabt, ein Eins‑gegen‑Eins gegen den Torwart, der heute überragend gehalten hat. Gleich nach der Pause gehen wir dann in Führung, weil sich Erten gegen zwei Spieler durchsetzt und souverän verwandelt.

Danach ist Waldperlach stärker aufgekommen, wir haben auf Konter gespielt und müssen uns vielleicht vorwerfen, dass wir einige Situationen nicht sauber zu Ende gespielt haben und dadurch das mögliche 2:0 verpasst haben. So fällt Perlach durch ein wirklich wunderbares Tor – ein Schuss ins Kreuzeck, absolut unhaltbar – der am Ende wohl verdiente Ausgleich. Auch wenn wir in der letzten Minute noch einmal die große Chance im Eins‑gegen‑Eins hatten und am Tor vorbeischießen, was ein Lucky Punch für uns hätte sein können. Beide Teams haben alles gegeben, viele intensive Zweikämpfe geführt, und auch wenn es sicher kein fußballerischer Leckerbissen war, war es ein faires und hart umkämpftes Duell. Wir können damit leben.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Extrem wichtiger Punkt für die Moral und den weiteren Verlauf im Abstiegskampf. Im ersten Durchgang hätten wir zwingend nachlegen müssen, um uns Luft zu verschaffen. Stattdessen hatten wir Glück, als der Gegner einen Elfmeter vergibt und ein Freistoß von Diep nur am Pfosten landet. Umso ärgerlicher ist der Gegentreffer, den wir viel zu einfach herschenken – nach einem langen Einwurf, den wir besser verteidigen müssen. Am Ende steht ein vielleicht entscheidender Punkt. Vor allem aber ein großer Schritt in Sachen Wille und Mentalität – genau das, was es im Abstiegskampf braucht.«