SVB erfolgreich auf dem Salachberg

Von Beginn an entwickelte sich in Lonsee ein intensives, aber faires Kreisliga-Topspiel. Beide Mannschaften fanden schwer in geordneten Spielaufbau, da die Platzbedingungen eher lange Bälle erzwangen. Die erste große Möglichkeit hatte Ballendorf in der 13. Minute, als Jannis Böttcher nur die Latte traf. Auf der Gegenseite prüfte Lonsees Nakkar Torhüter Schäch, der sicher zupackte.Im weiteren Verlauf war Ballendorf die aktivere Mannschaft mit mehr Chancen, unter anderem durch Tappert (25.) und erneut Böttcher (38.), doch zunächst blieb es beim 0:0. Kurz vor der Pause schlug dann die Stunde von Jannis Böttcher: Einen Freistoß von außen nahm er direkt und vollendete ins kurze Eck – die verdiente 1:0-Führung für Ballendorf (42.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff knüpfte Ballendorf direkt an die starke erste Hälfte an. Jonas Staudenmayer vergab noch freistehend gegen Lonsee-Keeper Klee (52.), doch wenig später erhöhte erneut Jannis Böttcher. Nach einem langen Ball legte Rittlinger ab, und Böttcher traf per sehenswertem Volley aus 20 Metern zum 0:2 (55.). Ballendorf blieb am Drücker: In der 57. Minute kombinierte sich das Team schnell nach vorne, Rittlinger legte auf, und Tappert schloss trocken zum 0:3 ab – die Vorentscheidung. Anschließend musste Böttcher verletzungsbedingt ausgewechselt werden, war aber mit zwei Toren und einer überragenden Leistung klar der „Man of the Match“.

In der Schlussphase nahm Ballendorf das Tempo heraus, Lonsee versuchte noch einmal heranzukommen, scheiterte aber an der starken Defensive und Torhüter Schäch. Mehrere Chancen, unter anderem durch Borst (77. und 83.), blieben ungenutzt. Nach 90 Minuten stand ein verdienter 3:0-Auswärtssieg für Ballendorf, der die mitgereisten Zuschauer begeisterte. Das faire Spiel wurde zudem von einer souveränen Schiedsrichterleistung abgerundet.