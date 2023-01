SVB-Budenzauber 2023

Um 16.30 Uhr erfolgt schließlich der Anpfiff zum Straßen-, Viertel- und Ortsteilturnier, das mittlerweile seine 4.Auflage erfährt. Als Titelverteidiger geht das Team aus Beerfelden West an den Start. Spielertrainer Marco Rexroth zeigte sich im Vorfeld optimistisch: „Ich weiß nicht, wer uns schlagen sollte und bin sicher, wir verteidigen den Titel.“ Dagegen haben die sieben anderen Teams sicherlich etwas einzuwenden, so äußerte sich bspw. der Sportdirektor Beerfelden Nord, Kai Bundschuh, ähnlich optimistisch: „Unser Kader strotzt vor Talent. Wir sind dieses Jahr dran!“ Ob ihm bei etwaigem Misserfolg das gleiche Schicksal wie Oliver Bierhoff blüht, bleibt offen. Auch der ewige Geheimfavorit aus Kortelshütte rechnet sich sicher etwas aus, während Beerfelden Ost um die sportliche Leiterin Ina Bottelberger eher Außenseiterchancen eingeräumt werden. Auf alle Fälle wird es sowohl auf dem Parkett, als auch im Foyer äußerst spannende und unterhaltsame Stunden geben, ein Besuch lohnt sich. Als kleines Sahnehäubchen findet nach der Vorrunde des Turniers ein Einlagespiel zwischen den Ü35-Vertretungen des TV Hetzbach und des gastgebenden SV Beerfelden statt. Noch im Sommer hatten die Hetzbacher Old Boys den SVB auf dem Feld deutlich in die Schranken gewiesen, die SVB-Altinternationalen sinnen naturgemäß auf Revanche im Schellekattel-Classico. Anpfiff dieses sicherlich hoch-unterhaltsamen Spiels wird gg. 18.45 Uhr sein, ein Sauerstoffzelt für die Akteure steht bereit.

Sonntags ertönt um 11 Uhr der Anpfiff zum großen Seniorenturnier. Hier geben sich aus der Oberzent neben den Gastgebern vom SVB auch der SV Gammelsbach / Abt. Fußball, der TV Hetzbach (Abt. Fußball), der TSV 1963 Sensbachtal e.V., die SG Rothenberg 1946 e.V., der FC Finkenbachtal 1946 e.V. die Ehre, so dass den Zuschauern sicher u.a. einige attraktive Derbies geboten werden. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere attraktive Teams, die ihre Visitenkarte in der Oberzenthalle abgeben und so die fußballfreie Zeit etwas überbrücken. Gespannt sein darf man sicherlich auch auf den Kreisoberligisten TSG Steinbach, die Vertreter aus den Fußballkreisen Mosbach und Heidelberg in Gestalt des SV 1957 Zwingenberg e.V. und des SC Eberbach oder auf das neue Team von Ex-SVB-Coach Oguzhan Temür, den FSV Erbach 1906 e.V.. Und dass sich in SV Eintracht Wald-Michelbach ein Verbandsligist in Beerfelden zeigt, ist sicherlich auch alles andere als üblich, der SVB weiß dies sehr zu schätzen. Erstmals gibt es dann der Unterstützung von GRIP Goalkeeping auch einen Preis für den besten Torhüter, so dass sicherlich auch hier tolle Leistungen der einzelnen Akteure zu erwarten sind.

Alles in allem ist es sicher gelungen, über zwei Tage ein attraktives Programm für alle Fußball-Interessierten zusammen zu stellen. Die Schwarz-Gelben freuen sich auf zahlreiche Besucher und sorgen im gemütlichen Foyer natürlich auch bestens für das leibliche Wohl in fester wie flüssiger Form für alle Gäste.