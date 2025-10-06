SVB 2 schlägt Joshofen-Bergheim 3 mit 5:3

SVB 2 : SpVgg Joshofen-Bergheim 3 5:3 (2:1)

Bei zu Beginn widrigen Wetterverhältnissen hatte die Heimelf die erste Gelegenheit, aber ein Kopfball von Fabian Braun nach einer Ecke ging über den Kasten. Ein langgezogener Freistoß von Christian Buchhart ging knapp am Tor vorbei und hinten klärte Kapitän Robin Hilz gerade noch zur Ecke. In der 28. Minute spielte sich dann Lukas Welt schön durch, zog aus der 2. Reihe ab und traf zum 1:0. Knapp 10 Minuten später glichen die Gäste durch Philipp Schneemeier durch einen verwandelten Foulelfmeter aus. Kurz vor der Pause dann die erneute Führung für die Heimelf. Patrick Berger verwertete einen Freistoß von Tobi Maier im Nachsetzen. Mit der Führung ging es dann in die Pause.

Gleich nach Wiederanpfiff köpfte Tobi Maier nach einer Flanke von Lukas Welt zum 3:1 ein. Ein weiterer Distanzschuss von Bilal El Malah ging knapp links am Tor vorbei. In der 57. Minute dann der 3:2 Anschlusstreffer für die Gäste, als Routinier Rinoldo Markati bei einer Hereingabe vor SVB-Torwart Werner Griechbaum an den Ball kam und diesen über die Linie spitzelte. Vorne verpasste Patrick Berger die direkte Antwort. Diese gab er dann eine Zeigerumdrehung später, als er einen an Piet Aschenmeier verursachten Elfmeter souverän zum 4:2 einschob. Wieder im direkten Gegenzug verwandelte dann Rinaldo Markati einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum 4:3. Danach stellte allerdings Youngster Marco Stahl die 2-Tore Führung wieder her, als er nach einem langen Ball zum 5:3 traf. Kurz darauf traf Bilal El Malah den Pfosten der Gäste. In der 84. Minute zog Markus Braun aus gut 18 Metern ab, den Abpraller netzte Marco Stahl zwar ein, aber weil er beim Schuss im Abseits war, zählte der Treffer nicht. Somit blieb es beim verdienten Sieg für die Zinsmeister-Elf.

https://svbayerdilling.de/