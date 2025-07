SVB 2 schlägt Herbertshofen 2 im Testspiel

SVB 2 : TSV Herbertshofen 2 3:0 (0:0)

Bei verregneten Verhältnissen hatte der SVB den ersten Torschuss. Ein Freistoß von Christian Buchhart war kein Problem für den Gästekeeper. In der 15. Minute ging Patrick Berger über rechts durch, seinen Querpass erreichte der Torwart allerdings noch mit den Fingerspitzen. Nach einem Fehler in der SVB-Hintermannschaft konnte Bastian Meixner gerade noch vor der Linie vor dem einschussbereiten Stürmer retten. Wenig später dann eine scharfe Hereingabe von Christian Buchhard, die Martin Huter knapp verpasste. Kurz darauf kam Patrick Berger nach einer Flanke zu spät. Auf der anderen Seite die gleiche Situation. Hier verpasste Sebastian Brehsan einen langen Ball. Nach einer guten halbe Stunde wurde Moritz Kessler schön freigespielt und stand frei vor dem Torwart, aber Huter Martin verpasste den Querpass knapp. Eine Ähnliche Situation dann in der 39. Minute, Flanke Elias Lohner, Fabian Miehling kam nicht mehr sauber an den Ball. Kurz vor der Halbzeit klärte dann SVB-Torwart Lucas Förg erst aus kurzer Distanz und danach einen Distanzschuss.

Nach dem Seitenwechsel drückte die Heimelf auf den Führungstreffer. Erst ein schöner Freistoß von Niko Meier, den Xaver Scherer auf den Torwart köpfte. Nur eine Zeigerumdrehung später ein scharfer Schlenzer von Moritz Kessler an die Latte. Wiederum nur eine Minute später traf Fabian Miehing aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Ein Entlastungsangriff vom TSV war keine Problem für Lucas Förg. Kurz darauf war der Schlussmann bei einem langen Ball ebenfalls zur Stelle. In der 59. Minute zog dann Martin Huter aus 2. Reihe ab, aber den Abschluss in den Winkel klärte der Gästetorwart. In der 66. Minute spielte sich dann Moritz Kessler über rechts schön durch, aber wieder war der Winkel zu spitz. Zwei Minuten später stand der eben eingewechselte Markus Braun plötzlich frei vor dem Torwart, wieder parierte dieser stark. 15 Minuten vor dem Ende eine Kombination über Xaver Scherer auf Markus Braun, aber der herauseilende Torwart Kilian Kewitz kam gerade noch vorher an den Ball. Kurz darauf war es dann soweit. Piet Aschenmeier brauchte eine mustergültige Hereingabe von Marco Stahl nur noch zum 1:0 einzuschieben. Im Anschluss verzog ein Schuss von Lukas Welt. Hinten klärte Bastian Meixner nach einem Fehlpass im Mittelfeld. Kurz vor dem Ende setzte sich wieder Piet Aschenmeier über rechts durch und schob überlegt zum 2:0 ein. In der Schlussminute dann das 3:0 durch Markus Braun, der nach einem guten Zuspiel überlegt einschob.

Danach war Schluss und die Zinsmeister-Elf gewann auch ihr 2. Vorbereitungsspiel klar und verdient.