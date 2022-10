– Foto: T.Ritzenberger

SVA vor schwerer Auswärtshürde in Bischofsmais

Durch den jüngsten Heimerfolg gegen die Bezirksligareserve der Spvgg Ruhmannsfelden konnten die Mannen vom Sportverein Arnbruck in der Tabelle an den Lerchenfeldkickern vorbeiziehen und rangieren nun auf Platz vier – einen Platz und drei Zähler hinter dem nächsten Gegner dem SV Bischofsmais auf Rang drei der Kreisklasse Regen. Somit geht es in der nächsten Partie für Hermann & Co. wieder um einiges. Mit dem Auftritt im letzten Heimspiel war das Trainerteam der Zellertaler höchst zufrieden, wie Spielertrainer Christian Mühlbauer berichtet: „Wir haben es endlich wieder mal über 90 Minuten geschafft eine gute Leistung zu zeigen. Der Matchplan wurde genauso umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben gegen eine technisch gute Mannschaft fast nichts zugelassen – das stimmt mich sehr positiv für die kommenden Wochen. Auch offensiv war es phasenweise wieder sehr gut gespielt. Der Einsatz und der Wille waren einmalig, deshalb kann man jedem Spieler nur Respekt zollen. Jetzt gilt es, sich an dieser Leistung weiter nach oben zu ziehen und gegen Bischofsmais anzuknüpfen.“

Für den SV Arnbruck kommen bereits jetzt langsam die „Wochen der Wahrheit“. Mit dem SV Bischofsmais, dem Derby gegen den 1.FC Viechtach und dem Rückrundenauftakt gegen die Geißkopfkicker vom SV Habischried stehen den SV´lern richtungsweisende Partien bevor. Arnbrucks Fußballboss Jonas Muhr nimmt seine Truppe in die Pflicht und will bestmöglich punkten. „Auf uns warten nun sehr interessante Begegnungen gegen die Top-Teams der Liga und das heiße Derby gegen den FCV. Da wir im bisherigen Saisonverlauf schon oft federn lassen haben, sind wir jetzt in der Pflicht in genau diesen Spielen Siege einzufahren um in der Spitzengruppe dabei zu bleiben. Wir wollen mit aussichtsreichen Chancen in den Top drei überwintern, soviel steht fest. Bisher ist unsere Saison immer wieder von vielen Ausfällen geprägt, weshalb unser Trainerteam Woche für Woche eine neue Elf aufbieten musste. Das soll aber keine Ausrede darstellen, weil wir jeden Spieltag eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung hatten und den ein oder anderen Punkt mehr einfahren hätten müssen. Wenn wir weiterhin Gas geben und konzentriert weiterarbeiten, bin ich mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen können.“

Mit dem SV Bischofsmais wartet einer der Meisterschaftsanwärter auf den SVA. Das Team von Marco Eder musste sich zuletzt mit 0:1 in Kirchdorf geschlagen geben und somit seine Siegesserie abreißen lassen. Gegen den SV Arnbruck soll aber umgehend wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden werden. „Nach der Niederlage in Kirchdorf müssen wir versuchen zumindest in Sichtweite zur Spitze zu bleiben, um positiv in die Winterpause zu gehen. Deswegen wollen wir unsere gute Heimbilanz schon am Sonntag ausbauen und die drei Punkte zuhause behalten. Schlüssel zum Erfolg wird wieder eine gute Defensivarbeit sein. Nicht erst seit dem letzten Aufeinandertreffen wissen wir über die gute Offensivabteilung von Schrötter und Co Bescheid. Personell hoffen wir, dass einige Fragezeichen sich wieder rechtzeitig fit melden. Marco Pledl dürfte wieder voll einsatzfähig sein und Co-Trainer Kolmer, sowie Nico Geiger zumindest wieder im Kader stehen“, wie Manuel Kraus zu Protokoll gibt.

