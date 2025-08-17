SVA und SpVgg trennen sich unentschieden

Am vergangenen Sonntag Nachmittag empfing der SV Amtzell im heimischen Stadion die SpVgg Lindau. Pünktlich um 15:00 Uhr startete Schiedsrichter Osmani das Spiel.
Von Anfang an ist die Partie sehr schnell und hitzig mit Chancen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit ist geprägt von qualitativ hochwertigen Fußball. Die wirklichen Großchancen liegen allerdings beim SV Amtzell.
Nach Wiederanpfiff arbeiten die Hausherren da weiter wo sie aufgehört haben. Es ist ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Man merkt, dass beide Teams sich in der Sommerpause verstärkt haben. In der Schlussphase kommt der SV Amtzell immer wieder sehr gefährlich vor das Tor der SpVgg. Es sind wirklich mehrere hunderprozentige Chancen dabei. Aber schlussendlich bleibt es beim 0:0.
Somit beendet Osmani die Partie nach 95. Minuten. Die SpVgg Lindau empfängt am kommenden Sonntag den FC Isny und der SV Amtzell fährt zum TSV Ratzenried. Anstoß ist jeweils um 15:00 Uhr