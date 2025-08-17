SVA und SpVgg trennen sich unentschieden

Am vergangenen Sonntag Nachmittag empfing der SV Amtzell im heimischen Stadion die SpVgg Lindau. Pünktlich um 15:00 Uhr startete Schiedsrichter Osmani das Spiel.

Von Anfang an ist die Partie sehr schnell und hitzig mit Chancen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit ist geprägt von qualitativ hochwertigen Fußball. Die wirklichen Großchancen liegen allerdings beim SV Amtzell.