SVA-Reserve mit starker Reaktion und deutlichem Sieg

Voll motiviert trat die SVA-Zwoite auf den SV Gebrazhofen II, man wollte die letzten unglücklichen Wochen ein Stück weit vergessen machen. Dies gelang auch auf sehr gute Art und Weise. A. Seitz traf auch zum ersten Mal wieder auf seine alten Kameraden aus Gebrazhofen.

Bei warmen Temperaturen auf dem englischen Trainingsrasen nahm man sich viel vor und zeigte kämpferisch sowie spielerisch eine starke erste Hälfte. Auch bei den Gästen sah man, dass dies keine schlechte zweite Mannschaft ist und somit war das Spiel in der Anfangsphase ausgeglichen. Vor allem T. Leblebici überzeugte immer wieder als Ballverteiler im vorderen Drittel. Nachdem der Ball zweimal im Kindergarten landete, tranken die Aichstettner Jungs im Anschluss mehr Zielwasser und drehten binnen sieben Minuten so richtig auf. S. Hlawatschek erzielte in der 28., 30. und 35 Minute einen lupenreinen Hattrick und brachte die Heimelf vor der Halbzeit auf die Siegerspur. Er blieb vor dem Torwart eiskalt und schob den Ball dreimal ein – einerseits nach schönen Vorlagen, aber auch einmal nach einem Geschenk der Gästeabwehr. Bis zur Halbzeit geschah nicht mehr viel, weswegen man mit einem 3:0 im Rücken und guter Stimmung zur Halbzeitansprache von Coach P. Mutzek schritt.