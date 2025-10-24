Der 15. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht ganz im Zeichen spannender Duelle an beiden Enden der Tabelle. Während sich an der Spitze mit dem Gipfeltreffen zwischen dem VfL Oythe und dem SV Altenoythe ein echtes Bezirksliga-Highlight anbahnt, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Teams ums sportliche Überleben. Besonders brisant wird es in Lohne, wo Amasya Spor im direkten Abstiegsduell auf Rot-Weiß Visbek trifft – ein Spiel, das über den weiteren Saisonverlauf beider Vereine richtungsweisend sein könnte.

Bethen empfängt Molbergen mit dem klaren Ziel, den Negativtrend zu stoppen und die Abstiegsränge zu verlassen. Molbergen hingegen präsentiert sich stabil und hat sich im oberen Mittelfeld festgesetzt. Besonders auffällig: Die Gäste kassieren nur selten mehr als ein Gegentor – ein klarer Vorteil in dieser Partie.

Für Amasya Spor Lohne ist dieses Spiel ein echtes Kellerduell und zugleich ein Befreiungsschlag in Reichweite. Die Mannschaft aus Lohne braucht weiterhin dringend Punkte, um den Anschluss ans rettende Ufer zu halten. Visbek steckt tief in der Krise – elf Niederlagen und die schwächste Offensive der Liga sprechen Bände. Ein Sieg wäre für beide Teams psychologisch enorm wichtig, doch Lohne scheint leicht im Vorteil.

Friesoythe erstmals unter dem neuen Interimstrainer Tobias Millhahn und direkt ein Heimspiel gegen starke Gäste. Holdorf reist nach wechselhaften Wochen an und will nach dem 2:3 gegen Lutten wieder in die Spur finden. Beide Teams spielen offensiv, sodass ein offener Schlagabtausch erwartet werden darf.

Goldenstedt trotzt dem Spitzenteam aus Thüle ein respektables Remis ab – ein kleiner Achtungserfolg im Abstiegskampf. Der Punkt könnte dennoch zu wenig sein, um sich dauerhaft Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Thüle hingegen verpasste es, im Gleichschritt mit Tabellenführer Oythe zu bleiben. Die Defensive der Gastgeber überzeugte, während Thüles Offensive ihre gewohnte Durchschlagskraft vermissen ließ.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten GW Brockdorf GW Brockdorf 15:00 PUSH

Lutten hat sich nach holprigem Saisonstart in die Spitzengruppe vorgearbeitet und möchte den nächsten Pflichtsieg einfahren. Besonders die Heimstärke macht den TuS derzeit so gefährlich. Brockdorf dagegen kämpft weiterhin gegen den Abstieg, hat aber mit einigen Achtungserfolgen Moral bewiesen. Gelingt den Gästen eine Überraschung, wäre das ein wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt.

Aufsteiger Osterfeine spielt bislang eine wechselhafte Saison, überzeugt aber regelmäßig mit Offensivpower. Gegen Petersdorf soll nun der nächste Heimsieg her, um sich endgültig von den unteren Rängen abzusetzen. Petersdorf reist mit Selbstvertrauen an, denn die Offensive um Torjäger Harms trifft derzeit zuverlässig. Es dürfte ein offenes Spiel werden – mit vielen Torchancen auf beiden Seiten.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr RW Damme RW Damme FC Lastrup FC Lastrup 15:00 PUSH

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Damme, wenn der Tabellendritte den Sechsten aus Lastrup empfängt. Beide Teams spielen attraktiven Offensivfußball und sind jederzeit für ein Torfestival gut. Damme will nach dem 4:1 in Petersdorf weiter Druck auf die Spitze machen. Lastrup wiederum könnte mit einem Auswärtssieg ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzen.