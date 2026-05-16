SVA Palzing will gegen Fatih Ingolstadt nicht um jeden Preis gewinnen

Treffen aufeinander: Fatih Ingolstadt und Palzing. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Für den SVA Palzing geht es im Heimspiel gegen den FC Fatih Ingolstadt am Samstag (14 Uhr) nur noch bedingt um Punkte. Ein Spieltag vor Saisonende steht fest, dass der Aufsteiger in die Abstiegsrelegation muss. Offen ist lediglich noch, ob die Elf von Trainer Enes Mehmedovic die Bezirksliga Nord als Tabellen-13. oder -14. abschließt.

Mit Platz 13 würde in der ersten Runde der Tabellen-14. der Bezirksliga Süd warten, als Tabellen-14. bekäme es Palzing dagegen mit dem Tabellen-13. der Ost-Staffel zu tun. Bedeutungslos ist das Match gegen Fatih Ingolstadt trotz der sicheren Relegation daher nicht. Um jeden Preis werden die Ampertaler die Partie gegen Fatih jedoch nicht gewinnen wollen. „Wir sehen das Spiel als Vorbereitung auf die Relegation“, sagt Trainer Mehmedovic. Besonders wichtig sei dabei, „dass alle Spieler gesund bleiben und sich niemand verletzt“.