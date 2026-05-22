SVA Palzing vor Relegations-Rückspiel gegen Ohlstadt: Drei Rückkehrer dabei

SV Ohlstadt vs SV Palzing – Foto: Oliver Rabuser

Nach dem 4:4 im Hinspiel steigt am Samstag das Rückspiel um den Verbleib in der Bezirksliga. Mathias Reinbacher, Marzuk Shaban und Philipp Götz kehren rechtzeitig zurück.

Und so ist die Ausgangslage: Bei einem weiteren Unentschieden fällt die Entscheidung in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen. Der Sieger zieht in die zweite und entscheidende Runde ein, für den Verlierer endet die Saison mit einer großen Enttäuschung. Die Palzinger hoffen jedenfalls, die richtigen Lehren aus dem ersten Duell in Ohlstadt gezogen zu haben.

Nach dem spektakulären 4:4 im Hinspiel der ersten Relegationsrunde um den Verbleib in der Bezirksliga baut der SVA Palzing auf den Heimvorteil: Mit den eigenen Fans im Rücken wollen sich die Palzinger am Samstag (15 Uhr) im Rückspiel gegen den SV Ohlstadt durchsetzen.

SVA Palzing legte irre Aufholjagd hin

Dort erlebten die Ampertaler innerhalb von 90 Minuten eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach etwas mehr als einer halben Stunde lag die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic mit 0:3 zurück und schien bereits auf dem Weg in die Kreisliga.

Doch der SVA kämpfte sich eindrucksvoll zurück, drehte die Partie zwischenzeitlich auf 4:3 und kassierte erst mit der letzten Aktion den Ausgleich. Trotz des späten Nackenschlags fiel die Analyse insgesamt positiv aus.

Lachendes und weinendes Auge beim SVA Palzing

„Ohlstadt hat uns in den ersten 30 Minuten total überrumpelt und absolut verdient mit 3:0 geführt“, sagt Mehmedovic rückblickend. „Wir machen dann das 1:3, kommen noch einmal zurück und bekommen am Ende unglücklich das 4:4.“

Vor allem die zweite Halbzeit macht dem Palzinger Coach Mut. Seine Mannschaft gewann deutlich mehr Zweikämpfe, war aggressiver gegen den Ball und setzte den Gegner immer stärker unter Druck. Genau an diese Leistung will der SVA nun anknüpfen.

SVA Palzing muss Offensivduo in Griff bekommen

Eine Wiederholung des torreichen Schlagabtauschs vom Dienstagabend erwartet Mehmedovic nicht. Acht Treffer in einem Relegationsspiel seien doch ziemlich außergewöhnlich. Beide Teams wissen, dass nun jeder Fehler deutlich schwerer wiegen kann.

Ohlstadt dürfte versuchen, die körperliche Präsenz und Standardstärke aus der Anfangsphase des Hinspiels erneut auf den Platz zu bringen. Besonders Torjäger Maximilian Schwinghammer und Standardschütze Klaus Zach bleiben dabei entscheidende Faktoren auf Seiten der Gäste.

SVA Palzing ist "fast in voller Besetzung"

Für den SVA Palzing spricht, dass sich die Personallage rechtzeitig vor dem wichtigsten Spiel der Saison entspannt. „Einige Spieler kehren zurück, sodass wir fast in voller Besetzung sind“, berichtet Mehmedovic. Mathias Reinbacher, Marzuk Shaban und Philipp Götz stehen wieder zur Verfügung. Drei Rückkehrer, die dem SVA zusätzliche Stabilität und mehr Möglichkeiten geben.

„Ich freue mich schon auf das Duell – es wird bestimmt wieder spannend“, sagt Mehmedovic. Trotz der sommerlichen Temperaturen rechnen die Palzinger mit einer stattlichen Kulisse – und mit großer Unterstützung der SVA-Fans. Nach dem wilden Hinspiel spricht vieles dafür, dass auch die Entscheidung um den Einzug in die finale Relegationsrunde zum Krimi wird.