SVA Palzing: Videostudium umsonst - Strittige Strafraumszenen Palzing früh auf der Verliererstraße

Dello Buono fehlte beruflich bedingt. Für ihn stand der verletzte Kapitän Marcel Radlmaier an der Seitenlinie und coachte das Team gemeinsam mit Co-Spielertrainer Onur Tas, auf dessen Innenverteidigung in der zweiten Minute der erste Angriff zurollte. Doch Rainer Meisinger legte quer, anstatt abzuschließen. Glück für die Gäste. In der neunten Minute brachte Dzenis Seferovic Manching dann nach einem Eckball in Führung – und Meisinger erhöhte nach einem katastrophalen Ballverlust der Palzinger (15.). Vielleicht wäre der SVA zurückgekommen, wenn der Schiedsrichter nach einem grenzwertigen Einsatz gegen Fabian Radlmaier auf den berühmten Punkt gezeigt hätte.