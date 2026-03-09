SVA Palzing verliert gegen Spitzenreiter Nord Lerchenau: „Wäre vielleicht etwas möglich gewesen“

Der SV Ampertal Palzing hat gegen Nord Lerchenau seine Chancen nicht genutzt. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitopho

Der SVA Palzing unterliegt dem SV Nord Lerchenau. Vor der Pause vergab Marzuk Shaban die große Chance zur Führung im Auswärts-Spiel.

Der Konjunktiv bestimmte die Analyse. „Hätten wir kurz vor der Pause unsere Großchance genutzt, wäre vielleicht noch etwas möglich gewesen“, sagte Enes Mehmedovic, der Trainer des SVA Palzing, nach der Partie. Marzuk Shaban ließ diese Möglichkeit liegen – und wenig später traf der SV Nord Lerchenau. Am Ende verlor Palzing beim neuen Tabellenführer der Bezirksliga Nord mit 0:2 (0:1) und wartet damit auch nach dem zweiten Pflichtspiel des Jahres weiter auf seinen ersten Treffer 2026.

Die Vorzeichen waren ohnehin schwierig. Die Palzinger mussten erneut auf wichtige Akteure verzichten, unter anderem auf die Radlmaier-Brüder Marcel (verletzt) und Fabian (gesperrt). Gespielt wurde zudem auf ungeliebtem Kunstrasen. Damit war klar: Für Punkte würden die abstiegsbedrohten Gäste einen nahezu perfekten Tag benötigen.

Palzings Keeper rutschte beim ersten Gegentreffer weg

Lange Zeit sah es danach aus. Der SVA verteidigte kompakt und ließ die individuell stärker besetzten Lerchenauer kaum zur Entfaltung kommen. Auch offensiv ergaben sich Chancen: Laurentino Contu hatte nach einer halben Stunde eine vielversprechende Möglichkeit, die größte bot sich kurz vor der Pause Marzuk Shaban. Doch der Angreifer zielte aus zentraler Position knapp vorbei. Statt der Führung folgte wenig später der Rückschlag: Nach einer Flanke von Jungne Chonker rutschte Keeper Mateja Kostic entscheidend weg, der Ball landete im Gehäuse (44.).

Nach dem Wechsel blieb Palzing lange im Spiel. Mit zunehmender Dauer wurden die Gastgeber jedoch konkreter. Nord Lerchenau kam dem zweiten Treffer näher – aber noch konnte Kostic die Vorentscheidung verhindern. In der 80. Minute war er dann machtlos, als Arbnor Segashi eine Flanke von Ex-Profi Karl-Heinz Lappe einköpfte. Auf das 0:2 hatte der SVA keine Antwort mehr parat. So endete auch das zweite Spiel nach der Winterpause mit einer Niederlage. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, sie schon“, so Mehmedovic. „Deshalb haben wir verloren.“