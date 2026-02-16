SVA Palzing verliert gegen Kirchdorf – Trainer warnt vor punktloser Saisonhälfte

Beim SV Ampertal Palzing läuft es gerade nicht rund. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitopho

Die hohe Niederlage vor einer Woche beim SC Grüne Heide Ismaning verorteten die Bezirksliga-Fußballer des SVA Palzing noch in die Kategorie „Betriebsunfall“. Dass das Team nun gegen den SC Kirchdorf mit 0:3 (0:2) verlor und damit erneut gegen einen Kreisligisten unterging, bereitet Enes Mehmedovic allerdings Sorgen. Der SVA-Coach wählte klare Worte: „Wenn wir so spielen wie heute in der zweiten Hälfte, werden wir in dieser Saison keinen Punkt mehr holen.“

Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen. Palzing trat besser auf als bei der 1:5-Pleite im vergangenen Test bei Grüne Heide. „Vor allem in den ersten 25 Minuten war das wirklich in Ordnung“, sagte Mehmedovic und fügte an: „Wir müssen eigentlich 2:0 führen.“ Doch die Treffer fielen auf der anderen Seite: Nertil Hoxhaj brachte Kirchdorf in der 36. Minute per Freistoß in Führung, ehe Samuel Nierhaus nur zwei Zeigerumdrehungen später den Doppelschlag perfekt machte.