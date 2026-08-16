SVA Palzing verliert 0:4 gegen TSV Gaimersheim – Ungeschlagen-Serie reißt

Palzing gegen Gaimersheim – Foto: Lehmann

Der SVA Palzing kassiert gegen den TSV Gaimersheim eine deutliche Niederlage. Trainer Enes Mehmedovic sagt: „Wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen."

Nach dem dritten Spieltag der Bezirksliga Nord war der SVA Palzing neben dem SE Freising und dem SV Dornach die einzige ungeschlagene Mannschaft. Nun ist diese Serie gerissen. Gegen den TSV Gaimersheim kassierte der personell geschwächte SVA eine deutliche 0:4 (0:1)-Niederlage, die auch in dieser Höhe verdient war. „Wir haben einfach schlecht gespielt“, sagte Trainer Enes Mehmedovic – und ließ keine Ausreden gelten.

Dabei hätte es angesichts der Personalsituation genügend Gründe dafür gegeben. Mehr als eine komplette Elf stand nicht zur Verfügung. Darunter waren auch wichtige Spieler wie der weiterhin verletzte Fabian Radlmaier und Außenverteidiger Tobias Wirth. Mehmedovic wollte die Ausfälle dennoch nicht als Erklärung gelten lassen. „In dieser Situation können sich andere beweisen“, sagte der SVA-Coach. Das gelang seiner Mannschaft allerdings nicht.

Die Gäste wirkten reifer, obwohl sie im Schnitt jünger waren als die Palzinger. „Sie waren ballsicher und wussten genau, was sie zu tun haben. Das war schön anzuschauen“, lobte Mehmedovic den Gegner. Seine Mannschaft hielt zu Beginn zwar noch dagegen, geriet aber dennoch in Rückstand. Nach einem eigenen Angriff verteidigten die Palzinger nicht konsequent, Tim Kriegl nutzte das zum 0:1 (11.). Gegen Ende der ersten Hälfte bekam der SVA dann immer größere Probleme in den Zweikämpfen und war häufig einen Schritt zu spät.

Auch nach dem Seitenwechsel fand Palzing nicht mehr zurück ins Spiel. „Alles war zu lätschert“, sagte Mehmedovic. Unsaubere Pässe und Fehler bei der Ballannahme verhinderten, dass der SVA noch einmal Druck aufbauen konnte. Nur einmal brach Edin Smajlovic durch, seine Hereingabe verpasste Ivan Rakonic aber knapp. Stattdessen legte Denis Janjic nach einer Stunde das 0:2 nach (58.). Zehn Minuten später traf Michael Kraft aus der Distanz zum 0:3 und sorgte damit für die Entscheidung. Marlon Hochwart erhöhte per Foulelfmeter noch auf 0:4 (74.).

„Heute haben wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Personell wird es nicht besser. Wir müssen kleinere Brötchen backen und gut durch diese Phase durchkommen“, sagte Mehmedovic. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem SVA Palzing nicht: Bereits am Mittwoch geht es beim SE Freising weiter.