SVA Palzing siegt beim Ex-Club von Trainer Mehmedovic

Der Bezirksligist gewinnt beim Kreisligisten BC Attaching. Für SVA-Trainer Enes Mehmedovic war es das Duell mit seinem früheren Club.

Es war ein schweres Stück Arbeit für den SVA Palzing. Der Fußball-Bezirksligist hat am Montagabend das Testspiel beim Kreisligisten BC Attaching zwar mit 4:1 (1:0) gewonnen, deutlich wurde es aber erst in der Schlussphase. „Attaching war ein starker Gegner“, betonte SVA-Trainer Enes Mehmedovic nach dem Sieg gegen seinen früheren Club.

Fünf Spielzeiten stand Mehmedovic beim BCA an der Seitenlinie, ehe er 2024 nach Palzing wechselte. Zugleich war es das Duell mit seinem ehemaligen Co-Trainer und Nachfolger Stephan Fürst. Der hatte sein Team gut eingestellt. Auf der anderen Seite steckte dem SVA noch das Spiel in Hohenwart zwei Tage zuvor in den Knochen. Dennoch gingen die Palzinger in der 36. Minute in Führung: Nach einer Ecke köpfte Neuzugang Edin Smajlovic sehenswert zum 1:0 ein.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Attaching den besseren Start. Die Belohnung war der 1:1-Ausgleich durch Jonas Sittenauer in der 54. Spielminute. Im Anschluss entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, in dem der SVA seine Chancen konsequent nutzte: Florian Pinkert brachte die Gäste nach gut einer Stunde erneut in Führung (63.). Luca Stubenvoll erhöhte per Elfmeter auf 3:1 (86.), und den Schlusspunkt setzte Andre Bauer mit dem 4:1 (90.).

„Nach dem Spiel am Samstag war es nicht einfach, weil fast die gleichen Spieler auf dem Platz gestanden haben“, sagte Mehmedovic nach der Partie. „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat das richtig gut gelöst.“