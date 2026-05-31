SVA Palzing rettet sich nach 120 Minuten – Kapitän lupft Ball über Torwart

Das Saisonende, das sich alle gewünscht haben: Nach dem entscheidenden 2:2 brachen beim SVA alle Dämme. – Foto: SRO

Der SVA Palzing hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Kapitän Fabian Radlmaier erzielte in der 109. Minute das entscheidende 2:2 gegen den TSV Ebersberg.

Es ist geschafft: Der SVA Palzing hat sich nach einem echten Relegationsmarathon den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert. Im Rückspiel der entscheidenden Runde beim TSV Ebersberg mussten die Palzinger 120 Minuten lang an ihre Grenzen gehen. Am Ende reichte ein 2:2 (1:1, 2:1) nach Verlängerung, um den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel über die Ziellinie zu retten. „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft“, sagte Trainer Enes Mehmedovic nach dem Abpfiff. „Wir hatten immer wieder Schwierigkeiten, Verletzungen und Ausfälle – trotzdem haben wir unser Ziel erreicht.“

Mit dem 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel im Rücken reiste der SVA mit einem kleinen Vorteil nach Ebersberg. Der Druck war hoch, entsprechend nervös begann die Partie. Beide Mannschaften agierten vorsichtig, dafür umso aggressiver in den Zweikämpfen. Viele lange Bälle, intensive Duelle und zahlreiche Unterbrechungen prägten die Anfangsphase. Der erste Aufreger führte direkt zum ersten Treffer: Nach einer umstrittenen Szene im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. SVA-Akteur Andre Bauer spielte den Ball, dennoch entschied der Referee auf Foul. Timo Schaller verwandelte sicher zum 1:0 für Ebersberg (14.). Damit war das Hinspielergebnis egalisiert.

Palzing brauchte allerdings nicht lange für die Antwort. Die Gäste fanden nun besser in die Partie und kamen über die rechte Seite zum Ausgleich. Bauer nutzte seinen Tempovorteil und spielte flach nach innen. Marzuk Shaban wurde zunächst geblockt, behielt aber die Übersicht und legte quer auf Fabian Radlmaier. Der Kapitän zog ab und jagte den Ball sehenswert zum 1:1 in den Winkel (23.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten – aber ohne weiteren Treffer vor der Halbzeitpause.

Direkt nach Wiederbeginn wurde es erneut brenzlig für den SVA. Wieder gab es Strafstoß für Ebersberg, doch diesmal rettete Palzing das Aluminium: Schaller traf nur die Oberkante der Latte (47.). Die Begegnung blieb völlig offen. Als Ebersberg innerhalb weniger Minuten gleich zwei Zeitstrafen kassierte, bot sich Palzing die große Chance zur Vorentscheidung. Doch die Gäste spielten die Überzahl zu hektisch aus. Nach Ablauf der Zeitstrafen erhöhte Ebersberg den Druck – und wurde prompt belohnt. Moritz Eglseder setzte sich stark durch und traf in der 83. Minute zum 2:1 für den TSV. Damit ging es in die Verlängerung.

Trotz der hohen Temperaturen investierten beide Mannschaften weiter alles. Dann folgte der nächste große Moment Radlmaiers – oder wie es Trainer Mehmedovic formulierte: „Fabian hatte da einen echten Geistesblitz.“ Der SVA-Kapitän nahm den Ball nahe der Mittellinie stark mit, setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und lupfte den Ball anschließend über den Torhüter hinweg zum 2:2 ins Netz (109.).

Danach verteidigte Palzing leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff. Um 17.36 Uhr stand der Klassenerhalt fest. „Wenn man beide Spiele betrachtet, sind wir verdient weitergekommen“, bilanzierte Mehmedovic. Palzing verabschiedet sich mit einem großen Erfolg in die Sommerpause – und das als Bezirksligist.