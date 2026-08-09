SVA Palzing rettet mit Last-Minute-Treffer die Ungeschlagen-Serie

Neuzugang Edin Smajlovic gleicht in der Nachspielzeit zum 1:1 gegen den TSV Rohrbach aus. Kurz darauf vergibt Marcel Radlmaier sogar noch den Siegtreffer.

Die Fußballer des SVA Palzing warten zwar weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksliga Nord, haben jedoch ihre Ungeschlagen-Serie ausgebaut: In der Auswärtsbegegnung beim TSV Rohrbach sicherte ein Last-Minute-Treffer von Neuzugang Edin Smajlovic den Ampertalern beim 1:1 (0:0)-Remis einen Punkt.

Nach den beiden Unentschieden in Allershausen und gegen den ASV Dachau wartete am Freitag in Rohrbach eine unangenehme Aufgabe. Palzing hatte dort in der Bezirksliga noch nie gewonnen – und wollte dieses Mal wenigstens nicht verlieren. Dafür investierten die Gäste viel. „Wir haben uns gut auf sie eingestellt und wussten, was sie machen wollen. Über weite Strecken haben wir es richtig gut gemacht“, sagte SVA-Trainer Enes Mehmedovic. „Vor allem in der ersten Hälfte waren wir meiner Meinung nach deutlich besser.“

Palzing hatte mehr Ballbesitz und spielte gefällig in Richtung Tor, doch im Abschluss fehlte die Konsequenz. Auch zahlreiche Standardsituationen brachten keinen Erfolg. Bei den Ampertalern machte sich unter anderem das Fehlen von Fabian Radlmaier bemerkbar, der verletzungsbedingt weiterhin ausfällt. Auf der anderen Seite kam von Rohrbach wenig Nennenswertes. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel passierte zunächst eine Viertelstunde lang wenig. Dann brachte Noah Maysami den TSV Rohrbach mit 1:0 in Führung (60.). „Wir haben es 50 Mal richtig gut verteidigt, einmal aber geschlafen und sind prompt bestraft worden. Das war unnötig“, erklärte Mehmedovic. Den Gästen blieb eine halbe Stunde, um zumindest ihre Ungeschlagen-Serie zu retten.

Mit zunehmender Spielzeit erhöhte der SVA das Risiko. In dieser Phase boten sich den Rohrbachern aussichtsreiche Konterchancen, doch der zweite Treffer fiel nicht. Stattdessen blieb es bis in die Nachspielzeit spannend. Da gelang Smajlovic nach einer Kopfballablage der Ausgleich (90.+2). Und es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, denn kurz darauf hatte Marcel Radlmaier den Siegtreffer auf dem Fuß. Es blieb aber beim 1:1-Remis.

„Irgendwann müssen wir uns aber auch mal mit einem Dreier für den Aufwand belohnen. Die Leistung war über weite Strecken ordentlich“, so Mehmedovic nach dem dritten Punkt im dritten Spiel. Ein Sonderlob erhielt SVA-Kapitän Maximilian Berndl, der hinten den Laden zusammenhielt: „Er hat ein Topspiel gemacht.“