SVA Palzing ohne Radlmaier beim Tabellendritten SVN Lerchenau

Nach der umstrittenen Roten Karte fehlt ein Schlüsselspieler. Der SVA Palzing erwartet beim Topteam eine schwere Aufgabe.
Die knappe Niederlage in Rohrbach vor einer Woche wirkte nach. Die Palzinger Bezirksliga-Fußballer wurden das Gefühl nicht los, dass mindestens ein Punkt möglich gewesen wäre. An diesem Wochenende wartet aber eine vielleicht noch größere Herausforderung: Der SVA gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) beim Tabellendritten SVN Lerchenau – auf ungeliebtem Kunstrasen.
„Das wird eine sehr schwere Aufgabe. Nord Lerchenau gehört auf jeden Fall zu den Topteams der Liga. Sie haben sehr viel Erfahrung und Qualität“, sagt SVA-Coach Enes Mehmedovic über den Gegner, der mit einem Ausrufezeichen aus der Winterpause kam: Am vergangenen Spieltag setzte sich der SV Nord im Topduell beim ASV Dachau mit 2:1 durch.
Die Ampertaler verloren in Rohrbach mit 0:1 und mussten damit einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt die Punkte überlassen. Eine vergebene Chance und eine Rote Karte gegen Fabian Radlmaier verhinderten ein besseres Ergebnis. Vor allem der Platzverweis ärgerte Mehmedovic: „Ich habe mir die Szene mehrfach auf Video angeschaut und auch mit anderen Trainern besprochen. Für viele ist die Entscheidung schwer nachvollziehbar. Fakt ist: Solche Situationen werfen uns zurück.“ Radlmaier, ein Schlüsselspieler in der Offensive, fehlt nun erst einmal.
Die vergangene Woche brachte dafür Positives: Am Dienstag trainierten die Palzinger erstmals seit der Winterpause wieder auf dem eigenen Platz. „Das war wichtig für die Jungs, um wieder ein Gefühl für den Ball und die Abläufe auf dem großen Feld zu bekommen“, sagt Mehmedovic, der die Intensität lobte. „Die Personalsituation bleibt eine Herausforderung. Dennoch werden die Jungs, die zur Verfügung stehen, alles investieren, um gegen Nord Lerchenau dagegenzuhalten.“ Die Palzinger gehen als klarer Außenseiter in das Duell mit dem SVN um Liga-Toptorjäger Dominik Besel. Der Gegner bringt mehr individuelle Qualität mit. Der SVA will mit Geschlossenheit Paroli bieten und überraschen.