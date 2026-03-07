SVA Palzing ohne Radlmaier beim Tabellendritten SVN Lerchenau Bezirksliga Nord von Moritz Stalter · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Muss vorerst zuschauen: Fabian Radlmaier (M.) ist nach einer hart bewerteten Foulszene rotgesperrt. – Foto: Christian Riedel

Nach der umstrittenen Roten Karte fehlt ein Schlüsselspieler. Der SVA Palzing erwartet beim Topteam eine schwere Aufgabe.

Die knappe Niederlage in Rohrbach vor einer Woche wirkte nach. Die Palzinger Bezirksliga-Fußballer wurden das Gefühl nicht los, dass mindestens ein Punkt möglich gewesen wäre. An diesem Wochenende wartet aber eine vielleicht noch größere Herausforderung: Der SVA gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) beim Tabellendritten SVN Lerchenau – auf ungeliebtem Kunstrasen. „Das wird eine sehr schwere Aufgabe. Nord Lerchenau gehört auf jeden Fall zu den Topteams der Liga. Sie haben sehr viel Erfahrung und Qualität“, sagt SVA-Coach Enes Mehmedovic über den Gegner, der mit einem Ausrufezeichen aus der Winterpause kam: Am vergangenen Spieltag setzte sich der SV Nord im Topduell beim ASV Dachau mit 2:1 durch.