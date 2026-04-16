SVA Palzing muss nach dem 1:6-Debakel ein anderes Gesicht zeigen

Selbstvertrauen tanken ist bei den SVA-Fußballern um Antonius Fischer-Stabauer (am Ball) gegen Tabellennachbar TSV Ober-/Unterhaunstadt angesagt. – Foto: Lehmann

Nach der Kammerberg-Pleite fordert Coach Mehmedovic eine Reaktion. Doch Radlmaiers Rot-Sperre erschwert die Relegations-Vorbereitung erheblich.

Die Saison in der Bezirksliga Nord biegt auf die Zielgerade ein. Und für die Fußballer des SVA Palzing geht es in den ausstehenden sechs Partien vor allem darum, Selbstvertrauen für die sehr wahrscheinliche Abstiegsrelegation zu tanken. Die nächste Chance bietet das Heimspiel am Freitagabend um 19.30 Uhr gegen den Tabellennachbarn TSV Ober-/Unterhaunstadt.

Am vergangenen Wochenende vergaben die Palzinger Männer in Kammerberg (1:6) ihre vermutlich letzte Chance, der Relegation noch aus dem Weg zu gehen. Bei nun zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bräuchte die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic ein kleines Fußballwunder, um die unfreiwillige Saisonverlängerung zu vermeiden.

Mehmedovic ist kein Träumer. Er fordert allerdings eine Steigerung gegenüber dem enttäuschenden Auftritt in Kammerberg. „Wir müssen auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen. In diesem Spiel haben wir uns nicht gut präsentiert und sind nicht als die Mannschaft aufgetreten, die ich erwarte“, sagt der SVA-Coach.

Was die Niederlage noch schmerzhafter machte, war die Rote Karte gegen Marcel Radlmaier. Der Mittelfeldspieler des SVA räumte einen Gegenspieler per Grätsche ab – und wurde nun für die nächsten drei Ligapartien gesperrt. Das erschwert das Einspielen für die Relegation. „Wir müssen noch schauen, wer für Marcel auflaufen wird. Ich hätte gerne Simon Emmersberger die Chance gegeben, da er sich das verdient hätte. Aber er ist dieses Wochenende beruflich verhindert“, erklärt Mehmedovic. Der Trainer kann aus dem Kreis an Spielern auswählen, die am vergangenen Wochenende in Kammerberg dabei waren.

Der Gegner ist in einer ähnlichen Situation wie die Palzinger: Die Relegation ist für Ober-/Unterhaunstadt praktisch sicher – und am Wochenende sowie am Mittwochabend setzte es ebenfalls Niederlagen. Beim jüngsten 1:2 gegen Gerolfing blieb der Aufsteiger auch im siebten Spiel nach der Winterpause sieglos. Der letzte Dreier (2:1 in Kammerberg) liegt elf Partien zurück. Das Hinspiel ging mit 2:1 an die Palzinger – die nun auch das zweite Duell gewinnen wollen.

Viel wichtiger als das Resultat ist Mehmedovic aber, dass seine Spieler eine Reaktion zeigen: „Es ist uns bewusst, dass wir in Kammerberg nicht gut gespielt haben. Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Solche Spiele gibt es in einer Saison. Aber wir werden alles daransetzen, es dieses Mal besser zu machen und ein positives Ergebnis zu holen.“