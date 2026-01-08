Drittbester Torschütze der Palzinger ist aktuell Liam Russo (l.), dem Coach Enes Mehmedovic (r.) viel Vertrauen schenkt. Marcel Radlmaier sieht bei dem 22-Jährigen „sehr viel Potenzial“. – Foto: Michalek

SVA Palzing muss für den Klassenerhalt einen Rekord aufstellen Fußball-Bezirksliga Nord

Der Aufsteiger braucht mehr als 40 Punkte. Das wäre die beste Bezirksliga-Saison des SVA Palzing in diesem Jahrtausend.

Palzing – Nach einem holprigen Start ist der Aufsteiger SVA Palzing spätestens seit dem ersten Saisonsieg am siebten Spieltag in der Bezirksliga angekommen. Die Mannschaft hat sich im Verlauf der Hinrunde stabilisiert und gezeigt, dass sie auf diesem Niveau bestehen kann. Um die Klasse zu halten, wird das Team aus dem Ampertal allerdings eine Punkte-Bestmarke benötigen – davon ist Marcel Radlmaier überzeugt. Der 33-Jährige ist beim SVA Abteilungsleiter und zugleich einer der zentralen Spieler auf dem Platz. Im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt spricht Radlmaier über den bisherigen Saisonverlauf, die Rolle von Trainer Enes Mehmedovic, positive Überraschungen im Kader – und darüber, dass nicht alle im Verein mit einem guten Bauchgefühl in die Saison gegangen waren. Herr Radlmaier, wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Das war schon in Ordnung – nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Wir hätten aus meiner Sicht drei, vier Punkte mehr holen können.

Erst am siebten Spieltag habt ihr euren ersten Sieg eingefahren. Bis dahin waren es zwei Zähler aus sechs Partien. Da wirken 21 Punkte nach 18 Spieltagen wie ein respektables Ergebnis.

Anfang August waren – wie erwartet – nicht alle Spieler da. Wir hatten einige Urlauber und auch Verletzte. In dieser Phase haben wir Punkte hergeschenkt, weil uns einfach die Konstanz gefehlt hat. Dann haben wir gegen den aktuellen Tabellenführer Walpertskirchen unseren ersten Sieg geholt. Auch gegen Garching haben wir gewonnen. In diesen Spielen haben wir gemerkt, dass wir grundsätzlich jeden Gegner schlagen können. Das war für den Kopf extrem wichtig.

Optimistisch: Palzings Abteilungschef Marcel Radlmaier. – Foto: Verein