SVA Palzing muss für den Klassenerhalt einen Rekord aufstellen
Fußball-Bezirksliga Nord
Der Aufsteiger braucht mehr als 40 Punkte. Das wäre die beste Bezirksliga-Saison des SVA Palzing in diesem Jahrtausend.
Palzing – Nach einem holprigen Start ist der Aufsteiger SVA Palzing spätestens seit dem ersten Saisonsieg am siebten Spieltag in der Bezirksliga angekommen. Die Mannschaft hat sich im Verlauf der Hinrunde stabilisiert und gezeigt, dass sie auf diesem Niveau bestehen kann. Um die Klasse zu halten, wird das Team aus dem Ampertal allerdings eine Punkte-Bestmarke benötigen – davon ist Marcel Radlmaier überzeugt. Der 33-Jährige ist beim SVA Abteilungsleiter und zugleich einer der zentralen Spieler auf dem Platz. Im Gespräch mit dem Freisinger Tagblatt spricht Radlmaier über den bisherigen Saisonverlauf, die Rolle von Trainer Enes Mehmedovic, positive Überraschungen im Kader – und darüber, dass nicht alle im Verein mit einem guten Bauchgefühl in die Saison gegangen waren. Herr Radlmaier, wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf?
Das war schon in Ordnung – nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Wir hätten aus meiner Sicht drei, vier Punkte mehr holen können. Erst am siebten Spieltag habt ihr euren ersten Sieg eingefahren. Bis dahin waren es zwei Zähler aus sechs Partien. Da wirken 21 Punkte nach 18 Spieltagen wie ein respektables Ergebnis.
Anfang August waren – wie erwartet – nicht alle Spieler da. Wir hatten einige Urlauber und auch Verletzte. In dieser Phase haben wir Punkte hergeschenkt, weil uns einfach die Konstanz gefehlt hat. Dann haben wir gegen den aktuellen Tabellenführer Walpertskirchen unseren ersten Sieg geholt. Auch gegen Garching haben wir gewonnen. In diesen Spielen haben wir gemerkt, dass wir grundsätzlich jeden Gegner schlagen können. Das war für den Kopf extrem wichtig.
Optimistisch: Palzings Abteilungschef Marcel Radlmaier. – Foto: Verein
Sie waren – anders als ein Großteil der Mannschaft – auch in den vergangenen Bezirksliga-Spielzeiten der Palzinger dabei. Hatten Sie Zweifel an der Qualität der Mannschaft?
Wir wussten, ehrlich gesagt, nicht genau, wo wir stehen. Und es gab auch Leute im Verein, die gemeint haben, dass wir in der Kreisliga besser aufgehoben wären. Aber jetzt sehen wir, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir hatten in jedem Spiel Chancen – sogar dann, wenn wichtige Spieler gefehlt haben. Das war auf jeden Fall positiv. Im Nachhinein bin ich überzeugt, dass es richtig war, aufzusteigen.
Großer Kader macht sich bezahltWelchen Anteil hat Trainer Enes Mehmedovic an dieser Entwicklung?
Enes hat einen sehr großen Anteil daran. Er stellt uns gut ein, weil er genau weiß, worauf es in der Bezirksliga ankommt. Er weiß, welche Dinge Spiele entscheiden können – und was nötig ist, um auf diesem Niveau zu bestehen. Er nimmt uns als Mannschaft mit, fordert viel, und die Intensität im Training ist hoch. Er wollte bewusst einen großen Kader – und das macht sich jetzt bezahlt. Außerdem haben wir nun im Training immer mindestens zwei Torhüter. Das war davor nicht immer selbstverständlich.
Einer der Torhüter ist der erst 19-jährige Mateja Kostic. Ist er eine Schlüsselfigur für den Aufschwung?
Mateja war zu Saisonbeginn noch 18 Jahre alt – das ist für einen Bezirksliga-Torhüter extrem jung. Am Anfang hatte er auch die ein oder andere Unsicherheit, was völlig normal ist. Aber mittlerweile ist er sehr stabil und macht kaum noch Fehler. Er ist talentiert, bringt viel mit und trainiert sehr fleißig.
Der beste Torschütze ist Ihr Bruder Fabian mit acht Treffern. Dahinter folgt Andre Bauer, dann Neuzugang Liam Russo. Wie beurteilen Sie dessen Entwicklung?
Liam hat sehr viel Potenzial. Im Spiel könnte er das noch öfter abrufen, aber dafür arbeitet er extrem hart. Er ist in jedem Training da und zieht voll mit. Auch ein Michael Tafelmaier macht das für seine erst 18 Jahre wirklich gut. Insgesamt können wir mit unseren Neuzugängen zufrieden sein.
Zwei Neuzugänge für den SVA PalzingStichwort Neuzugänge: Kommen im Winter weitere Spieler dazu?
Wir haben zwei Spieler nach Palzing geholt: Marzuk Shaban und Philipp Götz kommen von Eintracht Freising. Philipp darf noch A-Jugend spielen und kam dort bisher zum Einsatz. Ihn wollen wir langfristig aufbauen. Bei Marzuk hoffen wir, dass er uns direkt weiterbringt. Er kennt die Bezirksliga ja bereits aus seinen Einsätzen für Freising. Abgänge haben wir keine.
Gibt es Neuigkeiten von den Langzeitverletzten Noah Staudt und Fabian Oberprieler?
Beide kehren nach ihren Kreuzbandrissen zurück und werden in der Vorbereitung wieder dabei sein. Wir hoffen, dass uns beide noch in dieser Saison weiterhelfen können, denn für unser Projekt Klassenerhalt brauchen wir jeden Spieler.
Aktuell beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer drei Punkte.
Der Klassenerhalt bleibt natürlich unser Ziel – am liebsten ohne Relegation. Das wird aber extrem schwierig, weil wir fünf Teams hinter uns lassen müssen – und aktuell sind es nur drei.
Auf den letzten Nichtabstiegsplätzen stehen Mannschaften wie Rohrbach, Freising, Kammerberg und Moosinning.
Genau. Das sind Teams, die entweder höhere Ambitionen haben oder genau wissen, wie Klassenerhalt funktioniert. Ich denke, dass etwas mehr als 40 Punkte nötig sein werden, um der Relegation aus dem Weg zu gehen. Das ist deutlich mehr als in unseren vergangenen drei Bezirksliga-Saisons. Damals haben wir maximal 25 Punkte geholt – und in der Abstiegssaison sogar nur 19. Wir müssen also unsere mit Abstand beste Bezirksliga-Saison in diesem Jahrtausend spielen.