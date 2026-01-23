Form aufbauen für die Restsaison: Die Palzinger Fußballer um Michael Tafelmaier (am Ball, in Grün) haben direkt zum Wiederauftakt am 1. März ein Sechs-Punkte-Spiel. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

SVA Palzing muss direkt ein Hammer-Auftaktprogramm meistern Wintervorbereitung in Palzing

Trainer Mehmedovic setzt auf dosiertes Training. Der Aufsteiger trifft gleich auf Rohrbach und zwei Topteams der Bezirksliga.

Im Sommer stiegen die Fußballer des SVA Palzing über die Relegation in die Bezirksliga auf. Die Zusatzschicht brachte eine kurze Pause mit sich. Trainer Enes Mehmedovic versucht, diesen Rückstand an Erholung langsam aufzuholen und dennoch intensiv zu arbeiten, „ohne dabei zu übertreiben“. Am Montag startete die Wintervorbereitung mit einem lockeren Aufgalopp in Palzing. In den kommenden knapp sechs Wochen stehen nun pro Woche drei Trainingseinheiten und ein Spiel auf dem Plan. Die Palzinger wollen sich in Bestform präsentieren, wenn es ab 1. März in der Liga wieder um Zählbares geht. Zum Wiederauftakt geht es zum TSV Rohrbach – also zu der Mannschaft, die aktuell drei Punkte vor dem SVA auf dem letzten Nichtabstiegsplatz steht. Danach trifft der Aufsteiger auf die Topteams SV Nord Lerchenau und ASV Dachau. „Wir haben ein Hammer-Auftaktprogramm“, sagt Mehmedovic über den Start 2026. Seine Mannschaft muss direkt funktionieren. Für den Coach ist es wichtig, die Belastung richtig zu steuern.

Ein Trainingslager in Kroatien oder der Türkei war angedacht, aber nicht umsetzbar. „Wir haben viele Studenten im Team, die in dieser Phase für ihre Prüfungen lernen müssen. Das hätte also keinen Sinn gemacht“, so Mehmedovic. In die Ferne geht es folglich nicht für den SVA, dafür wird zunächst auswärts trainiert: Für die ersten beiden Wochen mieteten die Palzinger vier Einheiten auf dem Kunstrasenplatz in Marzling. Bei der aktuellen Witterung eine sinnvolle Entscheidung. „Aber danach wollen wir, wenn möglich, in Palzing trainieren“, sagt der Coach. Mit Marzuk Shaban (20) und Philipp Götz (18) vom SE Freising haben die Ampertaler zwei neue Spieler hinzugewonnen. Darüber hinaus kehrten Noah Staudt sowie Fabian Oberprieler nach langen Verletzungspausen zurück. Dafür verpasste Mirnes Gurbeta nach einer Leisten-OP den Trainingsauftakt. Mathias Reinbacher und Antonius Fischer-Stabauer sind im Urlaub. Andrej Valdivia könnte länger ausfallen: Der Sommerneuzugang klagt über Kniebeschwerden, eine Kernspin-Untersuchung soll Klarheit bringen. „Ich hoffe natürlich, dass er schnell wieder fit wird“, betont Mehmedovic.