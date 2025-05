SVA Palzing kickt TSV Eching in die Kreisklasse

Freud und Leid liegen manchmal ganz nah beieinander. Während die einen weiterhin von der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga träumen, ist für die anderen der Abstieg seit dem späten Sonntagnachmittag vorzeitig besiegelt.

Palzing/Eching – Mit 0:2 (0:0) mussten sich die Fußballer des TSV Eching dem SVA Palzing geschlagen geben und können damit den bitteren Gang in die Kreisklasse nicht mehr verhindern.

„Heute war unsere Leistung sogar in Ordnung“, attestierte TSV-Vereinschef Manfred Oster, musste allerdings hinzufügen: „Über die ganze Saison gesehen war das zu wenig.“ Deswegen gehe der Abstieg letztlich in Ordnung, lautete sein bitteres Fazit. Ein Spieltag steht in der Kreisliga 2 noch aus. Weil die Echinger aber den direkten Vergleich gegen den drei Punkte besseren FC Moosinning II (2:1, 2:4) hauchdünn verloren haben, steht der zweite Abstieg in Folge fest.

SVA Palzing hat weiterhin alles in der eigenen Hand

Zufrieden mit dem Auftritt seines Teams zeigte sich indes SVA-Coach Enes Mehmedovic. Die Ampertaler Kicker, die nun am kommenden Samstag mit einem Heimsieg gegen Moosinning II den spielfreien FC Finsing dank des gewonnenen direkten Vergleichs (0:0, 3:1) von Rang zwei stoßen und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation fix machen können, fuhren zwar keinen glanzvollen, jedoch unterm Strich verdienten Auswärtsdreier ein. „Insgesamt war es aber das, wie zu erwarten, schwere Spiel.“

Denn die Echinger, bei denen die komplette Stamm-Offensive, unter anderem Kapitän Daniel Mömkes, nicht in der Startelf stand, wehrte sich nach Kräften. Und der TSV hatte durch Enoch Adjalle sogar die Chance zur Führung.

Ivan Rakonic trifft doppelt

In der zweiten Halbzeit wurden die Palzinger aber besser – und erzwangen schlussendlich die Treffer und damit die wichtigen drei Punkte: Zunächst schlenzte Ivan Rakonic einen durchaus haltbaren Freistoß in die Maschen (81.). Und kurz vor dem Ende besiegelte ein Elfmeter, Tobias Wirth war im Strafraum gelegt worden, das endgültige Kreisliga-Aus der Echinger Kicker. Ivan Rakonic trat an und vollendete seinen Doppelpack (90.+5).

Für den TSV Eching ist es ein bitteres Ende einer komplizierten Runde. Erst in der vergangenen Saison waren die Zebras aus der Bezirksliga abgestiegen. Ein weiterer Tiefpunkt für den einst so stolzen Bayernligisten. „Wir werden uns jetzt schütteln, alle Sachen richten und uns dann aufrichten“, gab Vorsitzender Oster aber gleich eine positive Parole aus.