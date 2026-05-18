SVA Palzing: Jetzt sind die Relegationsexperten gefragt Relegation zur Bezirksliga von Moritz Stalter · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

Tagesform, Konzentration und Zweikampfverhalten: Darauf kommt es in den Entscheidungsspielen an. Immerhin haben die Palzinger am Samstag beim 6:2 gegen Fatih Ingolstadt – hier Doppeltorschütze Andre Bauer (r.) – noch einmal Selbstvertrauen getankt. – Foto: Michalek

Der SVA Palzing kämpft in der Relegation um den Klassenerhalt. Am Dienstag um 19 Uhr trifft der Bezirksligist im Hinspiel auf den SV Ohlstadt.

Dreimal musste der SVA Palzing in den vergangenen vier Spielzeiten in die Relegation – und zweimal setzte sich das Team aus dem Ampertal durch. Mit viel Erfahrung startet der Fußball-Bezirksligist also in seine Zusatzschicht, um die Klasse zu halten. Palzing trifft in der ersten Runde auf den SV Ohlstadt. Am Dienstag um 19 Uhr steigt in Ohlstadt das Hinspiel. Dort will sich die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag (15 Uhr) erarbeiten, um anschließend in die finale Runde einzuziehen. Der Auftakt am Dienstag ist das erste Pflichtspielduell beider Vereine – und zugleich das Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger, die seit Saisonbeginn um den Klassenerhalt kämpfen. Der SVA schloss die Bezirksliga Nord auf Rang 13 ab, Ohlstadt belegte in der Südstaffel Platz 14. Auch der Saisonverlauf weist so manche Parallele auf: Während die Palzinger, nach einer mit 19 Punkten ordentlichen Hinrunde, in der Rückserie nur noch 13 Zähler holten, steigerte sich Ohlstadt in der zweiten Saisonhälfte leicht und kam ebenfalls auf 13 Punkte.

Coach Enes Mehmedovic hofft vor der Relegation auf weitere Rückkehrer. – Foto: FuPa