SVA Palzing ist heiß aufs Toto-Pokal-Finale: "Nehmen das sehr ernst"

Palzing – Wie das so ist, warten beim Fußball während einer Saison neben dem regulären Ligabetrieb noch andere Aufgaben auf Teams aus dem Amateurbereich. Deswegen geht es für die Kreisliga-Fußballer des SVA Palzing am Donnerstag (15 Uhr, Ampertal-Arena Palzing) um den ersten Mini-Titel der Saison. Im Kreisfinale Donau/Isar des Toto-Pokals erwarten die Palzinger den TV Münchsmünster, aktuell Tabellensiebter der Kreisliga 1.

Doch wie ernst nehmen die Ampertaler die Aufgabe, die eine Teilnahme in der nächsten Runde ermöglichen würde und – mit Weitblick – sogar Spiele gegen prominente Teams? Haben die Palzinger in der Liga doch gerade erst wieder Fahrt aufgenommen und stehen punktgleich mit Finsing auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Rückkehr in die Bezirksliga scheint wieder möglich.

SVA-Trainer Enes Mehmedovic wiegelt aber ab. „Wir nehmen das sehr ernst, sonst würden wir ja nicht teilnehmen.“ Und: Für den Sieger gibt’s tausend Euro Preisgeld, „das ist doch super für die Mannschaftskasse“, grinst der Coach. Für eine mögliche Aufstiegsfeier in die Bezirksliga? Auch da winkt Mehmedovic ab. Unter anderem deshalb, weil ausgerechnet in der alles entscheidenden Saisonphase die wichtigsten Männer beim SVA auszufallen drohen.

Bei den beiden Radlmaier-Brüdern steht sogar eine längere Pause im Raum. Kapitän Marcel sprang am Samstag der Nandlstädter Keeper in den Rücken, der 32-Jährige musste sofort ausgewechselt werden. Zudem zog sich Fabian bei einem Sprint eine Zerrung im Oberschenkel zu. Auch für ihn war die Partie vorzeitig beendet. In beiden Fällen: Ausfallzeit ungewiss. „Eins zu eins können wir sie im Pokal und in der Liga nicht ersetzen“, gesteht Mehmedovic.

Palzings Trainer hofft auf viele Zuschauer

Und dennoch werden die Ampertaler gegen Münchsmünster nicht mit der B-Elf antreten. Seine Mannschaft freue sich auf die Partie und „nimmt die Aufgabe sehr ernst“, so der Trainer. Und besser könnten die Bedingungen nicht sein am Maifeiertag. „Da kommen sicher viele Zuschauer“, rührt Palzings Coach die Werbetrommel für einen Ausflug ins Ampertal. Vielleicht kann dann schon die erste Party gefeiert werden beim SVA. Die zweite soll dann nach dem Aufstieg folgen.