Beinahe Torwart-Tor: Wellenhofer köpft in der Nachspielzeit ans Aluminium – Foto: Gleixner

SVA Palzing haarscharf am Happy End vorbei: Keeper trifft in der Nachspielzeit nur die Latte SVA Palzing fehlt beim 1:2 gegen Aschheim das Glück

Es war der letzte Moment in der Partie, und die Zuschauer hielten die Luft an. Nach einer Ecke kam der nach vorne geeilte SVA-Keeper Wellenhofer mit dem Kopf an den Ball.

Palzing – Er segelte in Richtung Kreuzeck des Gästegehäuses – und klatschte an die Torumrandung. Es wäre in der Partie gegen den FC Aschheim der Ausgleich gewesen, doch der SVA Palzing hat in der aktuellen Phase der Saison nicht das Glück, Spiele für sich zu entscheiden. Am Sonntag waren die Ampertaler wieder mal nah dran an einem Punktgewinn, gingen beim 1:2 aber erneut leer aus. Aschheim war spielerisch leicht überlegen, doch Palzing investierte viel und hielt dagegen. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam Andre Bauer an den Ball. Der Außenspieler zündete den Turbo und schloss eiskalt zum 1:0 für den SVA ab (14.). Die Gäste versuchten immer wieder, sich mit Diagonalbällen in Position zu bringen. Aus dem Spiel heraus hatte der SVA die Aschheimer jedoch im Griff. Ein Freistoß aus dem Halbfeld brachte allerdings den Ausgleich durch Alessandro Luzzi (23.). Genauso bitter wie der Ausgleich war das verletzungsbedingte Ausscheiden von Fabian Radlmaier (29.). Der gefährlichste Offensivspieler der Palzinger konnte nach einem Schlag auf den Knöchel nicht weiterspielen.