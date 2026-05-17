SVA Palzing fertigt Fatin Ingolstadt ab und tankt Selbstvertrauen für die Relegation

Der SVA Palzing fertigt Schlusslicht Ingolstadt deutlich ab. Doch ein Spieler verletzte sich vor den wichtigen Relegationsspielen.

Der SVA Palzing hat vor der anstehenden Abstiegsrelegation noch einmal ordentlich Selbstvertrauen getankt. Zum Abschluss der Saison in der Bezirksliga Nord setzte sich die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic klar mit 6:2 (4:0) gegen den punktlosen Tabellenletzten FC Fatih Ingolstadt durch. Damit verteidigte der SVA Rang 13 in der Tabelle – und trifft nun in der ersten Relegationsrunde auf den SV Ohlstadt (siehe Kasten).

Dass Palzing in die Entscheidungsspiele muss, stand bereits vor dem letzten Spieltag fest. Offen war lediglich, ob der SVA als Tabellen-13. oder -14. abschließt – und damit, ob der Gegner aus der Ost- oder Südstaffel kommt. Mehmedovic nutzte die Partie gegen Fatih Ingolstadt deshalb auch, um personell zu variieren und weitere Erkenntnisse mit Blick auf die Relegation zu sammeln.

Die Gastgeber machten früh alles klar. Tobias Wirth traf bereits in der neunten Minute zur Führung, Andre Bauer (18.) und Antonius Fischer-Stabauer (30.) erhöhten. Noch vor der Pause schnürte Bauer mit dem 4:0 (36.) seinen Doppelpack.

Nach dem Seitenwechsel wechselte Mehmedovic kräftig durch. Unter anderem kamen Mirnes Gurbeta, Laurentino Contu und Marzuk Shaban zum Einsatz. Letzterer nutzte kurz nach dem Ingolstädter 1:4 durch Muhammedcan Tural (56.) seine Chance und erhöhte mit zwei Treffern (60./76.) auf 6:1. Das letzte Wort hatte aber erneut der Absteiger aus Ingolstadt: Tural markierte mit seinem zweiten Treffer den 6:2-Endstand (84.).

Bitter verlief die Partie für Philipp Götz, der sich in der zweiten Halbzeit verletzte. „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte Mehmedovic. Insgesamt zeigte sich der Trainer zufrieden: „Jetzt gilt es, die Kräfte zu bündeln für Ohlstadt.“