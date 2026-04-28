SVA Palzing empfängt den ASV Dachau – drei weitere Verletzte

Drei neue Verletzte verschärfen die Personalnot vor dem schweren Spiel. Trainer Enes Mehmedovic muss gegen den ASV Dachau improvisieren.

Der SVA Palzing steht vor einer der schwierigsten Aufgaben der laufenden Bezirksliga-Saison. Mit dem ASV Dachau wartet am Mittwoch (19.30 Uhr) ein Topteam der Liga, das aktuell auf Rang vier steht und mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz springen kann. Die abstiegsbedrohten Ampertaler starten als Außenseiter – auch wegen der weiter angespannten Personalsituation.

Enes Mehmedovic ist nicht zu beneiden. Der SVA-Trainer hat bei der Wahl seiner Aufstellungen keinen großen Spielraum. Am vergangenen Wochenende verschärfte sich die Personallage weiter. Denn bei der 1:3-Niederlage bei München 54 kamen drei weitere Verletzte hinzu. Am schlimmsten erwischte es dabei Simon Emmersberger mit einem Handgelenksbruch – und Fabian Radlmaier (Leiste) und Marzuk Shaban (Prellung) mussten ebenfalls früher ausgewechselt werden. Das Spiel gegen den ASV bietet also auch Fußballern, die zuletzt seltener zum Einsatz kamen, die Möglichkeit, sich zu zeigen. „Am Ende wird man sehen, wozu es reicht“, sagt der Coach.

„Die Jungs, die zur Verfügung stehen, werden alles geben, um ein ordentliches Ergebnis zu holen. Einsatz und Wille stimmen bei uns immer – und genau darauf wird es auch diesmal ankommen“, betont Mehmedovic. Gerade in Begegnungen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel will der Aufsteiger aus dem Ampertal kompakt stehen und über Disziplin ins Spiel finden.

Doch trotz der schwierigen Ausgangslage sieht Mehmedovic sein Team nicht chancenlos. „Unsere Jungs sind gute Jungs und geben Woche für Woche Vollgas. Mit ein bisschen mehr Glück und der einen oder anderen Entscheidung hätten wir sicher schon ein paar Punkte mehr geholt.“ Immer wieder habe seine Truppe in dieser Saison gezeigt, dass sie auch gegen starke Gegner mithalten kann. Allerdings müsse dafür nahezu alles passen.

Der ASV reist in Topform an: 13 Punkte holte die Elf von Trainer Matthias Koston aus den vergangenen fünf Partien. Mit einem Sieg in Palzing würden die Dachauer auf den Aufstiegsrelegationsplatz springen. Der SVA kann das verhindern.