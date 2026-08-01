SVA Palzing empfängt Dachau – und hofft auf den ersten Sieg gegen den ASV überhaupt

Dominic Schermbach vom SVA Palzing – Foto: fupa

Der SVA Palzing hat in vier Bezirksliga-Spielen gegen den ASV Dachau noch nie gewonnen. Am Sonntag um 15 Uhr soll sich das ändern.

Mit einem Derby-Remis in Allershausen ist der SVA Palzing in die neue Saison gestartet. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die Mannschaft von Enes Mehmedovic den ASV Dachau, den Tabellendritten der vergangenen Saison. Trotz des Umbruchs bei den Gästen wartet auf die Palzinger eine hohe Hürde. Gleichzeitig bietet sich die Chance, nach einem Unentschieden und drei Niederlagen den ASV erstmals in einem Bezirksliga-Spiel zu bezwingen.

Der Respekt vor dem Gegner ist groß. „Ich bin überzeugt, dass Dachau auch in dieser Spielzeit wieder zu den ersten sechs Mannschaften der Liga gehören wird“, sagt Mehmedovic. „Die Mannschaft ist spielerisch sehr stark besetzt und bringt, wie bereits erwähnt, enorm viel Erfahrung mit. Dazu kommen mit Matthias Koston und Stefan Gutsmiedl zwei Trainer, die die Liga bestens kennen und genau wissen, worauf es ankommt.“ Der Start ist dem ASV mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Waldperlach gelungen.

Die Palzinger glauben trotz ihrer Bilanz im direkten Duell daran, vor heimischem Publikum bestehen zu können. In der vergangenen Saison lieferten sich beide Teams zwei enge Duelle. Besonders das Heimspiel blieb in Erinnerung: Die Palzinger hatten in der Nachspielzeit ausgeglichen und standen kurz vor einem Punktgewinn, ehe der ASV mit der letzten Aktion doch noch den Siegtreffer erzielte.

Um diesmal etwas Zählbares mitzunehmen, benötigen die Gastgeber ihre Schlüsselspieler. Einer davon ist Fabian Radlmaier. „Sein Einsatz ist fraglich“, informiert Mehmedovic. Doch schon vor dem Derby in Allershausen war der spielende Co-Trainer angeschlagen und stand am Ende dennoch in der Startelf. Hinter Dominic Schermbach steht ebenfalls ein Fragezeichen, sicher fehlen wird Michael Tafelmaier.

Beim ASV sieht es etwas besser aus. Zwar befindet sich Maximilian Bergner weiterhin im Aufbautraining, dafür kehrt Sergen Retzep in den Kader zurück.

An der Herangehensweise des SVA ändert das nichts. Die Palzinger gehen als Außenseiter ins Spiel und wollen den Favoriten ärgern. Mehmedovic: „Wir hoffen, diesmal zumindest einen Punkt gegen Dachau mitnehmen zu können. Wir werden wie immer unser Bestes geben, mit unseren Mitteln dagegenhalten und alles investieren.“