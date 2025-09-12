SVA Palzing: Ein Sieg ist gut, zwei Siege sind besser

Die Bezirksliga-Fußballer des SVA Palzing fahren mit Rückenwind nach Moosinning. Der Gegner ist schwer, doch im Kader sieht es etwas besser aus.

Palzing – Vor einer Woche durften die Fußballer des SVA Palzing endlich jubeln: Mit dem 3:2 gegen den SV Walpertskirchen beendete der Aufsteiger seine Durststrecke und feierte den ersten Bezirksliga-Sieg seit seiner Rückkehr. Die Erleichterung war groß, auch weil der Erfolg nach nervenaufreibenden Schlussminuten über die Zeit gebracht wurde. Nun wartet auf die Mannschaft von Coach Enes Mehmedovic die nächste Herausforderung: Am Samstag (13 Uhr) gastieren die Palzinger beim FC Moosinning, der in der Tabelle derzeit zwar nicht ganz oben steht, aber trotzdem zum erweiterten Favoritenkreis gehört.

„Ihr erklärtes Ziel ist der Aufstieg. Die bisherige Punkteausbeute dürfte für sie deshalb nicht zufriedenstellend sein. Vor allem, weil sie sich im Sommer namhaft verstärkt haben“, sagt SVA-Trainer Mehmedovic beim Blick auf die Neuzugänge des FCM. Zu denen gehört Nicolai Brugger, der zuletzt Stammspieler bei Regionalligist FC Memmingen war. Maximilian Siebald und Tobias Killer gehörten bei Landesligist FSV Pfaffenhofen zu den Stützen.

Moosinning zeigt aufsteigende Form

Doch bislang war die Mannschaft von Trainer Christoph Ball nicht so richtig in Fahrt gekommen. „Sie hatten zuletzt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen“, weiß Mehmedovic, der mit Blick auf das Potenzial des Gegners ein „sehr schweres Spiel für uns“ erwartet. Zuletzt zeigte Moosinning aufsteigende Form: Sowohl gegen den SV Nord Lerchenau als auch beim Tabellenführer ASV Dachau holte der FCM ein 1:1 – also gegen Teams, die zu den besten der Liga zählen.

Abwehrchef Gurbeta ist weiterhin fraglich

Der SVA Palzing geht nach dem Dreier gegen Walpertskirchen ebenfalls mit einer Portion Rückenwind in das Duell. Der erste Sieg hat das Selbstvertrauen gestärkt. „Nach diesem Erfolg hoffen wir, auch in Moosinning einen Punkt mitnehmen zu können“, sagt Mehmedovic. Personell sieht es etwas besser aus, wobei nicht alle Spieler zur Verfügung stehen: Abwehrchef Mirnes Gurbeta ist weiter fraglich, zudem fehlen Antonius Fischer-Stabauer (Urlaub), Daniel Wendl und Tobias Wirth (beide verhindert). Alle übrigen Fußballer sind einsatzbereit.