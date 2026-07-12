SVA Palzing dreht 0:1 und gewinnt 6:2 – zwei Doppelpacks vor der Pause

Bezirksligist SVA Palzing hat sein Testspiel beim TSV Hohenwart mit 6:2 gewonnen. Andre Bauer und Alexander Schneider trafen jeweils doppelt.

Die Bezirksliga-Fußballer des SVA Palzing haben im dritten Testspiel der Vorbereitung ihren zweiten Sieg eingefahren. Beim Kreisliga-Verein TSV Hohenwart setzte sich die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic nach einer klaren Leistungssteigerung deutlich mit 6:2 (4:1) durch.

Die war auch nötig, denn die Palzinger Männer erwischten einen Fehlstart. Bereits in der dritten Minute brachte Bastian Schweiger den TSV Hohenwart in Führung – und wenig später verhinderte nur der Pfosten das 0:2. „Die ersten 15 Minuten haben wir komplett verschlafen“, erklärte Mehmedovic. Danach übernahm der Bezirksligist jedoch die Kontrolle: Andre Bauer (34./36.) drehte die Partie mit einem Doppelpack, ehe Alexander Schneider kurz vor der Pause ebenfalls zweimal traf (45./45.+1) und für einen komfortablen 4:1-Vorsprung sorgte.

Direkt nach dem Seitenwechsel legte Luca Stubenvoll das 5:1 nach (48.), und Samuel Thaler erhöhte für die spielfreudigen Palzinger sogar auf 6:1 (75.). Den Schlusspunkt setzte allerdings Hohenwarts Johannes Jocham (87.) mit dem Treffer zum 2:6-Endstand. „Man muss erst einmal sechs Tore schießen. Angesichts der hohen Temperaturen war das eine starke Leistung“, bilanzierte SVA-Coach Mehmedovic nach der Partie.