SVA Palzing bricht nach der Pause ein: „Bei Ismaning hat alles funktioniert“

Nach harter Trainingswoche fehlte dem SVA Palzing gegen Kreisligist Grüne Heide Ismaning die Kraft. In der zweiten Halbzeit kassierte das Team vier Gegentore.
Vier Trainingseinheiten in einer Woche steckten den Fußballern des SVA Palzing in den Knochen, zudem fehlten im Test beim SC Grüne Heide mehrere wichtige Spieler. Das machte sich bemerkbar: Das Team kam mit 1:5 (1:1) unter die Räder, wird die Niederlage aber schnell abhaken. „Ich kann das Ergebnis einordnen“, betonte SVA-Coach Enes Mehmedovic.
Die Palzinger mussten unter anderem auf die Radlmaier-Brüder Marcel und Fabian verzichten, fanden aber dennoch gut ins Spiel. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Dominic Schermbach die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Weitere Möglichkeiten ließ der Bezirksligist jedoch ungenutzt. Besser machte es der Kreisligist aus Ismaning, der in der 36. Minute durch Michael Niggl zum 1:1 ausglich.
Nach dem Seitenwechsel ließ bei den Ampertalern zunehmend die Kraft nach. Darunter litt die Konzentration, und dies bestrafte Grüne Heide. Gregor Weiderer erzielte das 2:1 für die Hausherren (48.). Später erhöhten Manuel Schricker (65.) und Finn Albrecht (73.) auf 4:1, ehe Andriy Senyshyn den 5:1-Endstand fixierte (87.). „Nach der Pause sind wir deutlich unter unserem Niveau geblieben. Bei Ismaning hat fast alles funktioniert, bei uns dagegen kaum etwas“, sagte Mehmedovic, der dennoch Positives gesehen hatte: „Nach der harten Woche war mir wichtig, dass wir läuferisch viel investieren. Und das haben wir getan.“