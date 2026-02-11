SVA Palzing bricht nach der Pause ein: „Bei Ismaning hat alles funktioniert“ Testspiel gegen Grüne Heide von Moritz Stalter · Heute, 10:44 Uhr · 0 Leser

Trainer Enes Mehmedovic ist ein alter Bekannter in der Liga – Foto: Stephan Schikowski

Nach harter Trainingswoche fehlte dem SVA Palzing gegen Kreisligist Grüne Heide Ismaning die Kraft. In der zweiten Halbzeit kassierte das Team vier Gegentore.

Vier Trainingseinheiten in einer Woche steckten den Fußballern des SVA Palzing in den Knochen, zudem fehlten im Test beim SC Grüne Heide mehrere wichtige Spieler. Das machte sich bemerkbar: Das Team kam mit 1:5 (1:1) unter die Räder, wird die Niederlage aber schnell abhaken. „Ich kann das Ergebnis einordnen“, betonte SVA-Coach Enes Mehmedovic. Sa., 07.02.2026, 13:00 Uhr SC Grüne Heide Ismaning Grüne Heide SV Ampertal Palzing Amp Palzing 5 1 Abpfiff Die Palzinger mussten unter anderem auf die Radlmaier-Brüder Marcel und Fabian verzichten, fanden aber dennoch gut ins Spiel. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Dominic Schermbach die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Weitere Möglichkeiten ließ der Bezirksligist jedoch ungenutzt. Besser machte es der Kreisligist aus Ismaning, der in der 36. Minute durch Michael Niggl zum 1:1 ausglich.