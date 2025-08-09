 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Jürgen Meyer

🗣: SVA mit "vermeidbare Fehlern" ‒ Rohrbach verschläft erste HZ

Reaktionen zum 3. Spieltag der Bezirksliga Nord

Ernüchterung beim SVA Palzing nach einem fehlerbehaftetem Remis gegen Langengeisling. Der TSV Rohrbach hadert unterdessen mit einer verschlafenen ersten Halbzeit gegen den ASV Dachau.

Nach Unentschieden gegen Langengeisling: Mehmedovic hadert mit "vermeidbarem Fehler"

Gestern, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
2
2
Abpfiff

Enes Mehmedovic, Trainer des SVA Palzing: "Das 2:2-Unentschieden gegen Geisling geht aus meiner Sicht für beide Mannschaften in Ordnung. Wir hatten unsere starken Phasen, aber auch Geisling kam zu guten Möglichkeiten. Das zweite Gegentor war jedoch ein klarer, vermeidbarer Fehler unsererseits – ein Fehler, der in der Bezirksliga sofort bestraft wird."

Gestern, 18:30 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
2
1
Abpfiff

Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: "Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen und konnten die Leistung der vergangenen zwei Spiele nicht abrufen. Dachau war in Durchgang eins die klar bessere Mannschaft und ging richtigerweise mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel. Die zweite Halbzeit ging komplett an uns und wir haben relativ schnell den Anschlusstreffer gemacht. Für einen Punkt hat es dennoch leider nicht gereicht, da wir 45 Minuten überhaupt nicht im SPiel waren."

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
3
1
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
0
3
Abpfiff

Morgen, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
15:00

Gestern, 18:45 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
1
4

