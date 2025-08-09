🗣: SVA mit "vermeidbare Fehlern" ‒ Rohrbach verschläft erste HZ

Enes Mehmedovic, Trainer des SVA Palzing: "Das 2:2-Unentschieden gegen Geisling geht aus meiner Sicht für beide Mannschaften in Ordnung. Wir hatten unsere starken Phasen, aber auch Geisling kam zu guten Möglichkeiten. Das zweite Gegentor war jedoch ein klarer, vermeidbarer Fehler unsererseits – ein Fehler, der in der Bezirksliga sofort bestraft wird."

Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: "Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen und konnten die Leistung der vergangenen zwei Spiele nicht abrufen. Dachau war in Durchgang eins die klar bessere Mannschaft und ging richtigerweise mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel. Die zweite Halbzeit ging komplett an uns und wir haben relativ schnell den Anschlusstreffer gemacht. Für einen Punkt hat es dennoch leider nicht gereicht, da wir 45 Minuten überhaupt nicht im SPiel waren."