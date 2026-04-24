SVA: In Hohenecken eine harte Nuss knacken Verbandsligist aus Waldalgesheim mit personellem Engpass am Freitagabend +++ Trainer Melunovic warnt vor Gegner, der ihn "jedes Mal begeistert" von Jochen Werner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Vor dem Auftritt in Hohenecken gibt es immer noch ein paar Fragezeichen bei der Alemannia (grüne Trikots). – Foto: Mario Luge - Archiv

Waldalgesheim. Der Turnaround ist nach den vier Niederlagen in Folge am vergangenen Samstag mit dem 1:0-Erfolg gegen die TSG Bretzenheim gelungen. Am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) will Alemannia Waldalgesheim in der Verbandsliga an diese Partie anknüpfen und beim TuS Hohenecken Zählbares mitnehmen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Spätestens nach dem jüngsten 6:2-Erfolg der Pfälzer bei der SG Hüffelsheim weiß jeder im Team von der Waldstraße, was auf ihn zukommt. „Das wird eine ganz schwere Aufgabe“, sagt Trainer Elvir Melunovic. „Sie haben mich jedes Mal begeistert, wenn ich sie beobachtet habe.“ Der 54-Jährige ist überzeugt, dass es auch in der kommenden Saison ein Wiedersehen mit dem kommenden Gegner geben wird. Der TuS ist aktuell noch nicht hundertprozentig gesichert, liegt sechs Zähler vor dem ersten möglichen Abstiegsplatz.

Welch harte Nuss der TuS Hohenecken ist, zeigte er im Hinspiel, als die Alemannia lange einem Rückstand hinterherlief und die Begegnung erst Mitte des zweiten Durchgangs dank zweier Treffer von Mahdi Mehnatgir auf ihre Seite ziehen konnte. „Da haben wir gesehen, dass wir ans Limit gehen müssen“, so Melunovic. Die Herangehensweise der Alemannia im Rückspiel ist klar. Gegen eine sehr gute und schnelle Offensive müssen die Räume eng gemacht, Standards und Abschlüsse verhindert werden. Knapper Kader macht Aufgabe doppelt schwer Der knappe Kader macht die Aufgabe doppelt schwer. Marlon Pira, Tom Gürel (beide verletzt) und Bertin Gelenbevi (Arbeit) fallen definitiv aus, bei weiteren Spielern steht ein Einsatz auf der Kippe. Dass aus der zweiten Mannschaft, die derzeit als Zweiter in der B-Klasse mit der Relegation und dann auch mit dem Aufstieg liebäugelt, aufgefüllt werden muss, ist in der Rückrunde ohnehin zum Standardfall geworden.