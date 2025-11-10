SVA II holt den ersten Saisonsieg

Die Reserve des SVA holt sich den ersten Dreier der Saison! Vor heimischem Publikum konnte die Zweete zum ersten Mal personell aus dem (fast) vollen schöpfen. Lange haben die Männer daraufhin gearbeitet um sich absolut verdient die ersten Punkte der Saison zu sichern. Eine geschlossene Mannschafts- und Vereinsleistung! Denn gespickt mit alten Hasen aus der Jugendtrainer-Riege und einigen jungen frischen Kräften konnte man belafarm Beetz-Sommerfeld von Anfang unter Druck setzen. Der Gegner war sichtlich überrascht von der Truppe. Da fielen am Spielfeldrand schon mal Kommentare wie: „Das war wirklich eine ansehnliche Vorstellung!“

Getroffen für die Lila-Weißen haben Florian Kosmowski (10.min 1:0 / 76.min 6:1 / 78.min 7:1), Yves Redsuss (22.min 2:0 / 46.min 4:1) und Kevin Klapötke (23.min 3:0 / 28.min 5:1) .