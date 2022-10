SVA empfängt Ruhmannsfelden zum Verfolgerduell

Nach dem letzten Endes glücklichen Auswärtszähler beim SV March, empfängt der SV Arnbruck am Samstag die Ruhmannsfeldener Bezirksliga Reserve zum Verfolgerduell der Kreisklasse Regen. Vergangene Woche ließen die grün-weißen jedoch abermals Zähler liegen und treten auf der Stelle. Bei bestem Fritz-Walter-Wetter im Marcher Waldstadion lieferten sich die beiden Kontrahenten ein Duell auf Augenhöhe, dass seine Schlüsselszenen im letzten Drittel zu bieten hatte. Arnbrucks Spielertrainer Christian Mühlbauer zeigt sich alles andere als zufrieden mit dem Endresultat von vergangener Woche.

„Ich denke, dass es zur Halbzeit locker 1:1 stehen hätte können und es eine ausgeglichene Partie war, ohne große Aufreger. Im zweiten Durchgang waren wir dann die bessere Mannschaft, ohne uns jedoch nennenswerte Torchancen herauszuarbeiten. Wenn du dann in der Schlussphase ein Geschenk bekommst und in Führung gehst, musst du einfach mal den dreckigen Sieg mit nach Hause nehmen. Aber das schaffen wir momentan auch nicht - Stattdessen bekommen wir den Ausgleich und noch einen Elfmeter gegen uns. Am Ende müssen wir froh sein, nicht verloren zu haben. Ich bin dennoch alles andere als zufrieden mit dem Auswärtspunkt.“