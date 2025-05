SVA Damen siegen in Frohnhofen und bleiben in der Fr.-Bezirksliga

Am Sonntag trafen im Häldlestadion in Fronhofen die SG Baindt/Fronhofen und der SV Achberg aufeinander. Durch einen 1:2 (1:1) Erfolg sichert sich der SVA Platz 1 und kann somit nicht mehr absteigen aus der Fr.-Bezirksliga Bodensee.

Die Gastgeberinnen kamen auf heimischen Boden wesentlich besser in die Partie und wollten auch schnell die Führung erzielen. Der SVA fand kaum Mittel gegen die stetig schnell anlaufende Offensive der Spielgemeinschaft. Anna Bauhofer (10.) konnte dann schließlich mit einem satten Schuß an der Strafraumkante den Führungstreffer erzielen. Der Treffer zeigte Wirkung und die Achbergerinnen konnten nach und nach mehr Spielanteile für sich gewinnen. Es dauerte bis zur 29. Minute, ehe Amelie Stahl mit einem wunderbaren Alleingang den Ausgleich erzielen kann. Von hier an, war es ein offenes Match, beide Teams rannten ein ums andere Mal in Richtung gegnerischem Gehäuse, aber der Ball wollte nicht ins Tor und so ging es mit einem gerechten 1:1 in die Halbzeit.