SVA-Damen feiern Derbysieg gegen TSV Schlachters

Im Spiel der Frauen-Bezirksliga Bodensee am 14. Spieltag konnten die Gastgeber, der SV Achberg, einen wichtigen 3:1-Sieg gegen TSV Schlachters feiern. Das Spiel begann mit hoher Intensität, als Kerstin Konzett in der 13. Minute das 1:0 fürden SV Achberg erzielte. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 16. Minute stellte S. Biberger für Schlachters den Anschlusstreffer per Freistoß her und brachte das Spiel auf 1:1. Danach versuchten beide Teams viel, aber keine der beiden Mannschaften konnte sich mit einem Führungstreffer belohnen. Ein Spiel auf Augenhöhe in der 1. Halbzeit mit den leicht besseren Chancen für das Heimteam. Un so endete die erste Halbzeit mit einem Spielstand von 1:1.

In der zweiten Hälfte zeigte der SV Achberg seine Qualität und Nervenstärke. Man ließ den TSV nicht zu ihrem Spiel kommen und setzte immer wieder Konter nach vorne, welche aber ungenutzt bliebem. Auch der TSV kam immer wieder zu Chancen, die allerdings nicht genutzt wurden. In der 71. Minute brachte Larissa Feiner mit einen sehenswerten Freistoß den SVA auf die Siegerstraße. Auch nach dem Führungstreffer blieben die Achberger am Ball und versuchten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, hielten aber hinten mit einer Geschlossenen Mannschaftsleistung den Laden dicht. In der 86. Minute setzte Sabrina Koca mit dem 3:1 per Foulelfmeter den Schlusspunkt, nachdem sie zuvor im Strafraum gelegt wurde. Mit Anbruch der 93. Minute beendete Schiedsrichter Rieschl die Partie und die Damen des SVA konnten den Derbysieg feiern.