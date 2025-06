SVA-Damen besiegeln den Abstieg des TSV Schlachters

Im Achberger Waldstadion kam es am letzten Spieltag der Fr.-Bezirksliga Bodensee zum Derby SV Achberg gegen den TSV Schlachters. Während der SVA bereits den Klassenerhalt fix machte, drohte dem TSV der Abstieg in die Kreisliga.

Nach dem Wiederanpfiff war dann der SVA etwas spritziger und man konnte nach und nach die Spielanteile für sich gewinnen. Mit Anbruch der 58. Minute entscheid Kronmaier auf Elfmeter für Achberg, nachdem Anne Bosio gefoult wurde. Leo Krug trat an und verwandelte den Elfmeter souverän und stellte so auf 1:0. Ein kurzes aufbäumen der Gäste verlief sich im Sande und der SVA zeigte, warum man auf Platz 1 steht. Nach 72 Minuten stellte dann Alisa Preuß auf Vorlage von Anne Bosio auf 2:0, was zeitgleich auch der Gnadenstoß für den TSV Schlachters war. Topscorerin Anne Bosio erhöhte das Ergebnis in der 79. und 84. auf 4:0 und ließ keine Zweifel mehr auf kommen. In den letzten Minuten hätten das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können, aber der Ball wollte nicht mehr rein und so gewinnen die Damen des SVA ihre eigene kleine Zwergenmeiaterschaft mit 6 Siegen aus 6 Spielen und 19:5 Toren. Starke Leistung! Dem TSV Schlachters wünschen wir einen schnellen Wiederaufstieg, denn die Derbys sind immer wieder toll.

Die Achberger Damen verabschieden sich somit in die Sommerpause und dürfen sich über einen verdienten Klassenerhalt freuen.