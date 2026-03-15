SV Zwingenberg – VfB Allfeld

Der SV Zwingenberg wurde im Heimspiel gegen den VfB Allfeld seiner Favoritenrolle gerecht und gewann am Ende deutlich mit 4:0. Über die gesamten 90 Minuten waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und ließen defensiv kaum etwas zu.

Der SVZ erwischte eine starke Anfangsphase und ging in der 15. Minute verdient in Führung. Nach einer Ecke landete der Ball bei Janis Uhrig, der sehenswert per Volleyschuss zum 1:0 traf. Zwingenberg blieb weiter am Drücker, während Allfeld vor allem mit Einsatz dagegenhielt.

Die Gäste aus Allfeld reisten personell stark angeschlagen an den Koppenbach. Verantwortlicher Patrick Kaufmann sprach im Vorfeld von einer schwierigen Situation im Kader. Dennoch kämpfte der VfB über die gesamte Spielzeit aufopferungsvoll, kam jedoch offensiv kaum zur Entfaltung.

In der 31. Minute fiel das 2:0 erneut nach einer Standardsituation. Wieder nach einer Ecke kam Sebastian Hiller frei zum Kopfball und ließ dem Torhüter keine Chance. Kurz darauf bot sich sogar die Möglichkeit zum dritten Treffer, als der Schiedsrichter nach einem klaren Foulspiel im Strafraum auf Elfmeter entschied. Blum trat zum Strafstoß an, doch der Allfelder Torhüter parierte stark und tauchte katzengleich in die linke untere Ecke. Mit der 2:0-Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Durchgang blieb der SV Zwingenberg die klar dominierende Mannschaft. Trotz mehrerer Wechsel beim Gastgeber dauerte es jedoch bis zur 74. Minute, ehe der nächste Treffer fiel. Nach einem starken Lauf über die Außenbahn legte Uhrig den Ball in den Fünfmeterraum, wo Jamie Nitsche nur noch zum 3:0 einschieben musste.

Die Gastgeber blieben weiterhin tonangebend, während Allfeld kämpferisch dagegenhielt. Den Schlusspunkt setzte schließlich kurz vor Abpfiff der als Feldspieler eingewechselte Torhüter Jan Gugau, der zum 4:0-Endstand traf.

Schiedsrichter Stadler hatte insgesamt einen ruhigen Nachmittag und leitete die Partie souverän.

**Tore:**

1:0 Janis Uhrig (15.)

2:0 Sebastian Hiller (31.)

3:0 Jamie Nitsche (74.)

4:0 Jan Gugau (90.) ⚽