SV Zwingenberg – VfB Allfeld

Am Sonntag trat der SV Zwingenberg gegen den VfB Allfeld im heimischen Koppenbachstadion an. Bei bestem Fußballwetter und einer tollen Zuschauerkulisse von 80 Fans bestimmte der SVZ von Beginn an das Spielgeschehen. Dennoch zeigte sich die Mannschaft im Umgang mit ihren Chancen oft fahrlässig und verpasste es, das Ergebnis deutlicher zu gestalten.