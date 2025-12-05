SV Zwingenberg verlängert Trainerteam bis 2027-Starker Jahresendspurt!

Der SV Zwingenberg hat kurz vor der Winterpause ein wichtiges Signal gesetzt: Cheftrainer Ricardo Diemer und Co-Trainer Sebastian Hiller bleiben bis 2027 im Amt. Das erfolgreiche Duo soll den eingeschlagenen Weg des Vereins weiter prägen.

Trotz einer langen Verletztenliste spielten sich die Kicker vom SVZ in der A-Klasse unter die Top 5 und stehen zudem im Kreispokal-Halbfinale. Mit der Qualifikation für den Verbandspokal 2026 krönt der SVZ ein starkes Halbjahr.