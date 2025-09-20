SV Zimmern rettet späten Punkt – VfL Nagold stolpert in Harthausen

Die heutige Fortsetzung des 8. Spieltags in der Landesliga, Staffel 3, bot packende Spiele, späte Tore und jede Menge Emotionen. Während der SV Zimmern in letzter Sekunde noch einen Punkt rettete, musste der VfL Nagold trotz Führung eine bittere Niederlage einstecken.
---
Vor 310 Zuschauern zeigte die TSG Balingen II, warum sie als Absteiger in dieser Liga als Favorit gilt. Der FC 07 Albstadt hielt lange stand, doch kurz vor der Pause brach Noel Feher den Bann und brachte die Gäste in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf: Jaden Quartey erhöhte in der 53. Minute, ehe Noel Feher in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer nachlegte. Nur zwei Minuten später sorgte Bastian Berger in der 65. Minute für die Vorentscheidung. Albstadt kam in der 78. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Denis Mazrekaj noch einmal heran, doch Nathan Cuflom setzte mit dem 5:1 in der 89. Minute den Schlusspunkt.
---
Die Partie zwischen dem Aufsteiger aus Freudenstadt und dem ungeschlagenen Tabellenvierten aus Zimmern hielt die Zuschauer bis in die Nachspielzeit in Atem. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Mert Karaaslan die Hausherren in der 80. Minute mit 1:0 in Führung und ließ die 150 Zuschauer vom ersten Saisonsieg träumen. Doch der Favorit aus Zimmern gab sich nicht geschlagen: In der 90.+3 Minute erzielte Rico Reisert den Ausgleichstreffer und rettete seinem Team damit den siebten ungeschlagenen Auftritt in Serie. Für Freudenstadt war es trotz des bitteren Ausgleichs der erste Punkt der Saison – ein kleiner Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf.
---
Das Duell vor 132 Zuschauern begann mit einem Rückschlag für Harthausen/Scher, als Niklas Watzl den VfL Nagold in der 40. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Doch die Gastgeber schlugen zurück: Jonas Losekamm glich nur fünf Minuten später, noch vor der Pause, zum 1:1 aus. Mit viel Energie kamen die Hausherren aus der Kabine und gingen durch Fabian Maier in der 50. Minute in Führung. Als Finn Locher in der 87. Minute das 3:1 erzielte, war die Partie entschieden. Damit feierte Harthausen/Scher einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld, während Nagold wertvolle Punkte im Rennen um die oberen Tabellenplätze verlor.
---
Vor 120 Zuschauern blieb das Spiel zwischen Schwenningen und dem Aufsteiger aus Mühlheim torlos. Chancen waren vorhanden, doch beide Teams konnten ihre Gelegenheiten nicht nutzen. Am Ende stand ein 0:0, das Schwenningen stabilisiert, während Mühlheim immerhin einen Auswärtspunkt mitnimmt.
---
Nehren (Platz zwei, 19 Punkte) empfängt Seedorf (Platz sieben, zehn Punkte). Nehren will die Spitzenposition halten und Seedorf muss punkten, um Anschluss an die oberen Plätze zu wahren.
---
Tuttlingen (Platz fünf, 12 Punkte) empfängt Aufsteiger Ergenzingen (Platz acht, neun Punkte). Beide Teams wollen den Abstand zu den vorderen Tabellenplätzen verkürzen.
---
Croatia Reutlingen (Platz 13, sechs Punkte) trifft auf Pfullingen (Platz 16, zwei Punkte). Beide Teams benötigen dringend Punkte im Abstiegskampf.
---
Bösingen (Platz 11, sieben Punkte) empfängt Tübingen (Platz zehn, neun Punkte). Beide Teams wollen im Mittelfeld wichtige Zähler sammeln, um nicht in den Abstiegskampf gezogen zu werden.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________