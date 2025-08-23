 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Dieter Frank

SV Zimmern in Torlaune, SG Empfingen wahrt weiße Weste

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

Die Fortsetzung des dritten Spieltags in der Landesliga, Staffel 3, bot packende Duelle und klare Resultate. Während Zimmern und Empfingen ihre Siegesserien ausbauten, zeigte auch Nagold eine starke Heimleistung. Ergenzingen und Freudenstadt hingegen warten weiterhin auf den ersten Punkt der Saison.

---

Gestern, 19:00 Uhr
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
0
3

Mit konzentriertem Offensivspiel setzten die Gäste die Defensive des FC 07 Albstadt früh unter Druck. Der Lohn für den engagierten Auftritt ließ nicht lange auf sich warten: In der 36. Minute brachte Philipp Frank die Gäste mit 1:0 in Führung. Yannik Dorka erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und sorgte damit früh für eine Vorentscheidung. Albstadt bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive des Tabellenführers. Der Schlusspunkt folgte in der 78. Minute, als Max Bauknecht den Ball zum 3:0-Endstand im Netz versenkte.

---

Heute, 15:30 Uhr
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
2
0
Abpfiff

Der VfL Nagold setzte sich gegen die Spvgg Freudenstadt durch. In der 27. Minute traf Chris Wolfer zur Führung, die den Gastgebern Sicherheit gab. In der 78. Minute machte Tom Gutekunst mit dem Treffer zum 2:0 alles klar. Mit diesem Erfolg festigt Nagold seine Position im oberen Tabellendrittel, während Freudenstadt weiterhin ohne Punkt bleibt.

---

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
0
5
Abpfiff

Ergenzingen erlebte gegen den SV Zimmern einen rabenschwarzen Tag. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Gabriel Pavic die Gäste in der 45. Minute in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Leo Benz in der 49. Minute auf 2:0. Danach übernahm Marius Helmke die Bühne: Mit Treffern in der 60., 63. und 65. Minute sorgte er mit einem lupenreinen Hattrick für den deutlichen 5:0-Endstand. Zimmern bleibt damit mit drei Siegen aus drei Spielen vorne dabei.

---

Heute, 17:00 Uhr
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
2
3
Abpfiff

In Mühlheim entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bereits in der 19. Minute brachte Nino Rebholz den VfL mit 1:0 in Führung. Empfingen steigerte in der zweiten Halbzeit den Druck und glich in der 60. Minute durch Pascal Schoch aus. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Noah Scheurenbrand in der 80. Minute für die 2:1-Führung der Gäste. Doch Mühlheim gab nicht auf: Nino Rebholz verwandelte in der 82. Minute einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit traf Timo Theurer in der 90.+7 Minute zum umjubelten 3:2-Sieg für die SG Empfingen, die damit ihre perfekte Saisonbilanz verteidigt.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
15:00

Tübingen gewann am zweiten Spieltag 4:0 gegen SG Empfingen und will den Aufwärtstrend fortsetzen. Croatia Reutlingen steht weiterhin ohne Punkt da (3:13 Tore) und muss dringend liefern, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
15:00

Das Spitzenspiel der Liga: Balingen II (2 Siege, 8:0 Tore) gegen Tuttlingen (2 Siege, 7:0 Tore). Beide Teams ungeschlagen und ohne Gegentor – ein Aufeinandertreffen der makellosen Serien. Balingen II siegte zuletzt 3:0 in Freudenstadt, Tuttlingen 4:0 gegen Albstadt.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
15:00

Harthausen/Scher sucht nach dem Fehlstart (0 Punkte, 0:7 Tore) dringend den ersten Erfolg. BSV 07 Schwenningen gewann 4:3 gegen VfB Bösingen und will die Form bestätigen. Ein Duell zwischen Tabellennachbarn am unteren Ende – Spannung garantiert.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Seedorf
SV SeedorfSV Seedorf
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
15:00

Seedorf holte bisher einen Punkt und trifft auf Pfullingen, das zuletzt 2:2 gegen Mühlheim spielte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Mitte herstellen.

