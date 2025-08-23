SV Zimmern in Torlaune, SG Empfingen wahrt weiße Weste

– Foto: Dieter Frank

Die Fortsetzung des dritten Spieltags in der Landesliga, Staffel 3, bot packende Duelle und klare Resultate. Während Zimmern und Empfingen ihre Siegesserien ausbauten, zeigte auch Nagold eine starke Heimleistung. Ergenzingen und Freudenstadt hingegen warten weiterhin auf den ersten Punkt der Saison.

Mit konzentriertem Offensivspiel setzten die Gäste die Defensive des FC 07 Albstadt früh unter Druck. Der Lohn für den engagierten Auftritt ließ nicht lange auf sich warten: In der 36. Minute brachte Philipp Frank die Gäste mit 1:0 in Führung. Yannik Dorka erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und sorgte damit früh für eine Vorentscheidung. Albstadt bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive des Tabellenführers. Der Schlusspunkt folgte in der 78. Minute, als Max Bauknecht den Ball zum 3:0-Endstand im Netz versenkte.

Der VfL Nagold setzte sich gegen die Spvgg Freudenstadt durch. In der 27. Minute traf Chris Wolfer zur Führung, die den Gastgebern Sicherheit gab. In der 78. Minute machte Tom Gutekunst mit dem Treffer zum 2:0 alles klar. Mit diesem Erfolg festigt Nagold seine Position im oberen Tabellendrittel, während Freudenstadt weiterhin ohne Punkt bleibt.