SV Zimmern in Torlaune, SG Empfingen wahrt weiße Weste

Die Fortsetzung des dritten Spieltags in der Landesliga, Staffel 3, bot packende Duelle und klare Resultate. Während Zimmern und Empfingen ihre Siegesserien ausbauten, zeigte auch Nagold eine starke Heimleistung. Ergenzingen und Freudenstadt hingegen warten weiterhin auf den ersten Punkt der Saison.
---
Mit konzentriertem Offensivspiel setzten die Gäste die Defensive des FC 07 Albstadt früh unter Druck. Der Lohn für den engagierten Auftritt ließ nicht lange auf sich warten: In der 36. Minute brachte Philipp Frank die Gäste mit 1:0 in Führung. Yannik Dorka erhöhte in der 59. Minute auf 2:0 und sorgte damit früh für eine Vorentscheidung. Albstadt bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber kein Mittel gegen die stabil stehende Defensive des Tabellenführers. Der Schlusspunkt folgte in der 78. Minute, als Max Bauknecht den Ball zum 3:0-Endstand im Netz versenkte.
---
Der VfL Nagold setzte sich gegen die Spvgg Freudenstadt durch. In der 27. Minute traf Chris Wolfer zur Führung, die den Gastgebern Sicherheit gab. In der 78. Minute machte Tom Gutekunst mit dem Treffer zum 2:0 alles klar. Mit diesem Erfolg festigt Nagold seine Position im oberen Tabellendrittel, während Freudenstadt weiterhin ohne Punkt bleibt.
---
Ergenzingen erlebte gegen den SV Zimmern einen rabenschwarzen Tag. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Gabriel Pavic die Gäste in der 45. Minute in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Leo Benz in der 49. Minute auf 2:0. Danach übernahm Marius Helmke die Bühne: Mit Treffern in der 60., 63. und 65. Minute sorgte er mit einem lupenreinen Hattrick für den deutlichen 5:0-Endstand. Zimmern bleibt damit mit drei Siegen aus drei Spielen vorne dabei.
---
In Mühlheim entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bereits in der 19. Minute brachte Nino Rebholz den VfL mit 1:0 in Führung. Empfingen steigerte in der zweiten Halbzeit den Druck und glich in der 60. Minute durch Pascal Schoch aus. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Noah Scheurenbrand in der 80. Minute für die 2:1-Führung der Gäste. Doch Mühlheim gab nicht auf: Nino Rebholz verwandelte in der 82. Minute einen Handelfmeter zum 2:2-Ausgleich. In der Nachspielzeit traf Timo Theurer in der 90.+7 Minute zum umjubelten 3:2-Sieg für die SG Empfingen, die damit ihre perfekte Saisonbilanz verteidigt.
---
Tübingen gewann am zweiten Spieltag 4:0 gegen SG Empfingen und will den Aufwärtstrend fortsetzen. Croatia Reutlingen steht weiterhin ohne Punkt da (3:13 Tore) und muss dringend liefern, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren.
---
Das Spitzenspiel der Liga: Balingen II (2 Siege, 8:0 Tore) gegen Tuttlingen (2 Siege, 7:0 Tore). Beide Teams ungeschlagen und ohne Gegentor – ein Aufeinandertreffen der makellosen Serien. Balingen II siegte zuletzt 3:0 in Freudenstadt, Tuttlingen 4:0 gegen Albstadt.
---
Harthausen/Scher sucht nach dem Fehlstart (0 Punkte, 0:7 Tore) dringend den ersten Erfolg. BSV 07 Schwenningen gewann 4:3 gegen VfB Bösingen und will die Form bestätigen. Ein Duell zwischen Tabellennachbarn am unteren Ende – Spannung garantiert.
---
Seedorf holte bisher einen Punkt und trifft auf Pfullingen, das zuletzt 2:2 gegen Mühlheim spielte. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Mitte herstellen.
