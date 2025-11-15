SV Zimmern in der Nachspielzeit, Croatia Reutlingen atmet auf

Der 16. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, schob die Spitze noch enger zusammen: SG Empfingen behauptete mit einem abgeklärten Auswärtssieg die Führung, SV Zimmern blieb dank eines späten Treffers unmittelbar dran. Dahinter setzten VfB Bösingen und SC 04 Tuttlingen wichtige Akzente, während es im Tabellenkeller nur knappe Entscheidungen gab.
SV Zimmern ging durch Tim Heinzelmann (16.) in Front, doch VfL Nagold konterte noch vor der Pause über Jan-Christian Beifuß (39.). In der Nachspielzeit entschied Colin Zimmerer (90.+1) das Spitzenspiel zugunsten der Gäste.
---
Pascal Schoch brachte SG Empfingen früh auf Kurs (9.) und setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt (90.). Der Tabellenführer spielte reif und ließ FC 07 Albstadt kaum Raum für eine Wende.
---
Ein frühes Tor von Vincenzo Giambrone (11.) gab SV Croatia Reutlingen die Richtung vor. TSV Harthausen/Scher drückte nach dem Rückstand, fand aber keinen Weg durch die kompakte Gästeordnung.
---
Die Gäste legten zweimal vor durch Leon Lisicar (38.) und Alieu Camara (61.), doch VfB Bösingen drehte die Partie mit Treffern von Marvin Schlosser (40.), Andy Zimmermann (66.), Marius Müller (70.) und Benedikt Bantle (86.). Effizienz nach der Pause gab den Ausschlag.
---
Buba Camara entschied das umkämpfte Duell mit seinem Treffer in der 38. Minute. SC 04 Tuttlingen verteidigte die knappe Führung konzentriert bis zum Abpfiff.
---
VfL Mühlheim spielt gegen SV Seedorf – Zwölfter (14 Punkte, 26:35) gegen Zehnter (16, 18:25). Disziplin in der Restverteidigung und Klarheit bei Standards sind in diesem Richtungsduell entscheidend.
SSC Tübingen trifft auf TuS Ergenzingen – Fünfzehnter (12 Punkte, 25:36) gegen Dreizehnter (13, 29:34). Beide brauchen Stabilität, weshalb Nervenstärke und Effizienz aus wenigen Chancen den Ton setzen dürften.
TSG Balingen II empfängt VfL Pfullingen – der Zweite (32 Punkte, 41:14) gegen den Siebten (21, 30:24). Setzt sich die Offensivwucht der Hausherren durch, muss der Gast die Halbräume schließen und auf Konterpräzision setzen.