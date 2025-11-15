 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
SV Zimmern in der Nachspielzeit, Croatia Reutlingen atmet auf

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Der 16. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, schob die Spitze noch enger zusammen: SG Empfingen behauptete mit einem abgeklärten Auswärtssieg die Führung, SV Zimmern blieb dank eines späten Treffers unmittelbar dran. Dahinter setzten VfB Bösingen und SC 04 Tuttlingen wichtige Akzente, während es im Tabellenkeller nur knappe Entscheidungen gab.

Heute, 14:30 Uhr
VfL Nagold
VfL Nagold
SV Zimmern
SV Zimmern
1
2
Abpfiff

SV Zimmern ging durch Tim Heinzelmann (16.) in Front, doch VfL Nagold konterte noch vor der Pause über Jan-Christian Beifuß (39.). In der Nachspielzeit entschied Colin Zimmerer (90.+1) das Spitzenspiel zugunsten der Gäste.

Heute, 14:30 Uhr
FC 07 Albstadt
FC Albstadt
SG Empfingen
SG Empfingen
0
2
Abpfiff

Pascal Schoch brachte SG Empfingen früh auf Kurs (9.) und setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt (90.). Der Tabellenführer spielte reif und ließ FC 07 Albstadt kaum Raum für eine Wende.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Harthausen/Scher
Hartha./Sch.
SV Croatia Reutlingen
Croatia Reut
0
1
Abpfiff

Ein frühes Tor von Vincenzo Giambrone (11.) gab SV Croatia Reutlingen die Richtung vor. TSV Harthausen/Scher drückte nach dem Rückstand, fand aber keinen Weg durch die kompakte Gästeordnung.

Heute, 14:30 Uhr
VfB Bösingen
Bösingen
Spvgg Freudenstadt
Freudenst.
4
2
Abpfiff

Die Gäste legten zweimal vor durch Leon Lisicar (38.) und Alieu Camara (61.), doch VfB Bösingen drehte die Partie mit Treffern von Marvin Schlosser (40.), Andy Zimmermann (66.), Marius Müller (70.) und Benedikt Bantle (86.). Effizienz nach der Pause gab den Ausschlag.

Heute, 14:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV Schwenn.
SC 04 Tuttlingen
04Tuttlingen
0
1
Abpfiff

Buba Camara entschied das umkämpfte Duell mit seinem Treffer in der 38. Minute. SC 04 Tuttlingen verteidigte die knappe Führung konzentriert bis zum Abpfiff.

Morgen, 14:30 Uhr
VfL Mühlheim
VfL Mühlheim
SV Seedorf
SV Seedorf
14:30

VfL Mühlheim spielt gegen SV Seedorf – Zwölfter (14 Punkte, 26:35) gegen Zehnter (16, 18:25). Disziplin in der Restverteidigung und Klarheit bei Standards sind in diesem Richtungsduell entscheidend.

Morgen, 15:30 Uhr
SSC Tübingen
SSC Tübingen
TuS Ergenzingen
Ergenzingen
15:30

SSC Tübingen trifft auf TuS Ergenzingen – Fünfzehnter (12 Punkte, 25:36) gegen Dreizehnter (13, 29:34). Beide brauchen Stabilität, weshalb Nervenstärke und Effizienz aus wenigen Chancen den Ton setzen dürften.

Morgen, 15:30 Uhr
TSG Balingen
Balingen II
VfL Pfullingen
VfL Pfullin.
15:30

TSG Balingen II empfängt VfL Pfullingen – der Zweite (32 Punkte, 41:14) gegen den Siebten (21, 30:24). Setzt sich die Offensivwucht der Hausherren durch, muss der Gast die Halbräume schließen und auf Konterpräzision setzen.

15.11.2025, 17:30 Uhr
Timo Babic