SV Zimmern hat die Nase vorn, Aufsteiger kämpfen um den Verbleib

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Landesliga Württemberg, Staffel 3, geht nach gut der halben Distanz in eine Winterpause, in der wenig entschieden, aber vieles angedeutet ist. Ein kompaktes Spitzensextett, erstaunlich schlagkräftige Aufsteiger und ein breiter, nervöser Tabellenkeller prägen das Bild nach 19 Spieltagen. Auffällig: Nur wenige Partien gingen „zu Null“ über die Bühne – diese Liga lebt von Tempo, Risiko und hohen Ergebnissen.

Spektakel von Zimmern bis Schwenningen

Der Ton wurde früh gesetzt: Der SV Zimmern eröffnete mit einem souveränen 4:1 in Mühlheim und einem 5:0 bei TuS Ergenzingen, TSG Balingen II antwortete mit einem 5:0 gegen Croatia Reutlingen und einem 3:0 in Freudenstadt. Die SG Empfingen startete mit einem 1:0 in Nagold und einem 4:0 gegen Seedorf, der SV Nehren meldete sich mit klaren Erfolgen in Harthausen/Scher (4:0) und in Albstadt (3:0). Dahinter glänzten Nagold mit dem furiosen 8:3 bei Croatia Reutlingen und Tuttlingen mit einem 4:0 gegen Albstadt, während der BSV Schwenningen seinen Hang zu spektakulären Nachmittagen mit Siegen wie dem 4:3 in Bösingen oder dem 4:1 gegen Ergenzingen unterstrich. Die Aufsteiger SSC Tübingen, VfL Mühlheim, TuS Ergenzingen und Spvgg Freudenstadt mischten die Liga eher mit wilden Ausschlägen als mit Konstanz auf: Tübingen besiegte zum Auftakt Pfullingen 3:0 und rang Tuttlingen 5:4 nieder, Mühlheim schoss Freudenstadt 6:0 aus dem eigenen Stadion, Ergenzingen gewann 8:1 gegen denselben Gegner – um nur wenige Wochen später wieder im Tabellenkeller zu landen.

Fünf Kandidaten für zwei Aufstiegsplätze

An der Spitze liegt der SV Zimmern mit 42 Punkten aus 18 Spielen, doch der Vorsprung ist alles andere als komfortabel. Die Mannschaft von der Eschach hat zwar eindrucksvolle Marken gesetzt – 5:0 in Ergenzingen, 3:0 gegen Harthausen/Scher, 3:0 gegen Schwenningen, 3:2 in Seedorf –, musste aber beim 0:2 in Bösingen, beim 0:2 in Nehren, beim 1:1 in Empfingen und zuletzt beim 1:1 gegen Mühlheim Federn lassen. TSG Balingen II folgt mit 40 Punkten und der mit Abstand besten Offensive: 5:0 in Albstadt, 6:0 in Mühlheim, 6:0 gegen Freudenstadt – aber auch mit Kratzern wie dem 1:3 in Nehren, dem 2:2 in Croatia Reutlingen und dem 1:2 im Spitzenspiel in Zimmern. Dahinter hält die SG Empfingen (37 Punkte) mit einem 6:1 gegen Tuttlingen, einem 4:0 gegen Seedorf und zwei Siegen gegen Ergenzingen Anschluss, verlor aber die direkten Topspiele in Bösingen (1:3) und Nagold (1:3). Der SV Nehren (34 Punkte bei zwei Partien weniger) bleibt mit Heimsiegen gegen Balingen (3:1) und Zimmern (2:0) der große Unsicherheitsfaktor im Titelrennen, während der VfL Nagold (34) und der VfB Bösingen (31) mit ihrer Wucht in der Offensive jederzeit zu einer Serie ansetzen können. Fünf, vielleicht sechs Teams bewegen sich realistisch im Radius von Meisterschaft und Relegation – die Rückrunde verspricht ein langes Pokern um jeden Punkt.